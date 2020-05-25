Коронавирус
ТАССВ Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56
Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
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Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН вчера в 12:05
Кино
Главные премьеры недели в Okko
Фильмы Триллер "Темное наследие", который уже доступен в Okko, снял Вон Стайн - автор достойной внимания "Конченой" с Марго Робби в главной роли.
Газета.Ru 00:01
Общество
Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом
«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
Общество
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 22:11
Экономика
Названо условие продажи КНР американского госдолга
Массовая продажа американских казначейских облигаций Китаем не только нанесет серьезный урон экономике Соединенных Штатов, но и уничтожит национальную валюту США, считают эксперты Sohu.
Народные новости вчера в 09:03
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
Общество
Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тысячи рублей на одного жителя.
РИА Новости вчера в 17:33
Технологии
В Швеции запустили первую сеть 5G
ТАСС вчера в 10:13
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек
Абакан, 25 мая 2020, 07:13 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 мая в правительстве республики.
REGNUM 00:13
Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Общество
Берлин предложил взять на лечение пациентов с коронавирусом из Москвы
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер выступил с предложением принять пациентов из Москвы для лечения от коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва вчера в 17:17
Экономика
Серьезную финансовую поддержку получат муниципалитеты Хакасии
Глава Таштыпского района Алексей Дьяченко в свою очередь отметил, что финансовая помощь позволит разблокировать счета всех бюджетных организаций и начать думать о будущем: - Благодаря дополнительной помощи у нас разблокируются счета абсолютно всех бюджетных учреждений, и мы сможем спокойно начать финансирование подготовки к отопительному сезону, подготовки школ и социальных объектов.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:34
Игры
Энтузиаст показал классическую игру S.T.A.L.K.E.R с современной графикой
Ferra вчера в 10:09
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» представили изображения компактного кроссовера Lada, который должен расположиться в линейке марки на ступеньку выше Lada XRAY.
32CARS.ru вчера в 05:34
Наука
Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса
Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов.
Lenta.ru вчера в 19:05
Здоровье
«Реальное» число зараженных коронавирусом в России назвал Мясников
Как рассказал в своем официальном Telegram-канале врач, представитель официального штаба по борьбе с COVID-19, телеведущий Александр Мясников, из всех тех заболевших, которые считаются таковыми в официальном порядке, 200 000 не больны.
Live24 вчера в 01:32
Авто
Обновленная Mazda CX-4 обогнала по популярности Mazda CX-5
Сообщается, что за первые четыре месяца покупатели совершили более 11 тысяч сделок в отношении кроссовера, что превосходит по успешности увеличенный паркетник Mazda CX-5, продажи которого оказались меньше на 37%.
Faktom вчера в 05:15
Здоровье
В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе
Страх и дезинформация спровоцировали появление опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19.
Российская газета вчера в 23:22
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 23 мая в 04:05
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54