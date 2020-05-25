Коронавирус

ТАССТАССВ Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56

Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
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90 вахтовиков сбежали из карантина на стройку в Иркутске

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В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек

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Глава Тувы заразился коронавирусом

Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
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Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
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Берлин предложил взять на лечение пациентов с коронавирусом из Москвы

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер выступил с предложением принять пациентов из Москвы для лечения от коронавирусной инфекции.
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Глава Таштыпского района Алексей Дьяченко в свою очередь отметил, что финансовая помощь позволит разблокировать счета всех бюджетных организаций и начать думать о будущем: - Благодаря дополнительной помощи у нас разблокируются счета абсолютно всех бюджетных учреждений, и мы сможем спокойно начать финансирование подготовки к отопительному сезону, подготовки школ и социальных объектов.
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