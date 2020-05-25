Диагноз коронавирус подтвердился у одного из жильцов общежития. У всех, проживающих в этом же здании - а это 291 человек, начали брать анализы. Но 90 вахтовиков, не желая отправляться на изоляцию, сбежали на работу с постоянным местом проживания - на стройку в Ленинском районе Иркутска.

90 вахтовиков сбежали из карантина на стройку в Иркутске

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