Коронавирус
ТАССВ Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56
Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
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Технологии
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
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Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Происшествия
В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
Российская газета вчера в 12:50
Общество
Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тысячи рублей на одного жителя.
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Здоровье
В России предупредили о росте смертности от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что вслед за пройденным пиком ожидается рост смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских
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Дни24 вчера в 11:54
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Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
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Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
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Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
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Экономика
Районы Хакасии получат более 650 миллионов рублей
Постановление о распределении субсидий муниципальным образованиям глава Хакасии уже подписал.
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Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
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В больнице в Партизанске потушили пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
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Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
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Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Ограничительные меры в Северной столице, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавируса, могут снять в июле—августе текущего года.
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Выяснилось, почему Дарья Мороз не приехала на финал «Танцев со звёздами»
7Дней.ру вчера в 16:00
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Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
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Общество
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России.
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Общество
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«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
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Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
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Происшествия
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Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07