Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.

В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56

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