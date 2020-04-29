В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

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