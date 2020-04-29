Происшествия
РИА НовостиВ Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
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Местные жители обвинили в поджоге леса сотрудников мэрии Усть-Кутского района (Видео)
Weacom.ruвчера в 22:53
Мэр Усть-Кута обвинил чиновников администрации Усть-Кутского района в поджогах леса
Байкал24вчера в 13:37
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Хоккей
СМИ: Экс-хоккеист «Виннипега» пополнит состав «Ак Барса»
Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров подпишет контракт с казанским «Ак Барсом».
RT на русском 06:42
Экономика
Nord Stream 2 намерена достроить «Северный поток — 2» в срок
Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
РИА Новости 06:53
Здоровье
Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники
Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Взгляд.ру вчера в 11:32
Общество
Мария Арбатова сравнила детей в военной форме с проститутками
Писательница-феминистка Мария Арбатова заявила, что дети, одетые в военную форму, напоминают ей «улицу Красных фонарей».
Взгляд.ру вчера в 17:47
Происшествия
Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье
В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Армия и оружие
Росгвардия потратит 167 млн рублей на 57 тысяч гранат
Сообщается, что Росгвардия планирует приобрести 57,5 тысяч наступательных противопехотных осколочных ручных гранат ударно-дистанционного действия РГН.
Военное дело 03:48
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Кино
Путин и Мишустин поздравили Ларису Удовиченко с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.
ТАСС 03:15
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Футбол
Министерство спорта поможет вернуть иностранных игроков в Россию
В настоящее время не известно, будет ли возобновлен чемпионат России по футболу.
ODDS.ru 06:07
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
РИА Новости 04:34
Общество
В Москве продлят пропуска для передвижения по городу
Власти Москвы автоматически продлят пропуска для горожан для передвижений по городу на весь период нерабочих дней в России, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу.
Вести Подмосковья 05:03
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока-2»
Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost заявил, что Варшава наложит арест на активы газопровода, если польская компания не получит от «Газпрома» средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу.
Ореанда-Новости вчера в 02:03
Политика
Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне
От причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, в США скончались уже более 58,3 тысячи человек, это больше, чем совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне.
Lenta.ru 02:55
Кино
На «Оскар» допустили фильмы без проката в кинотеатрах
К предварительному голосованию в категории «Лучший иностранный фильм» допустят всех членов академии, а не только посетивших спецпоказы в Беверли-Хиллз.
РБК 05:19
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Политика
Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней
В ходе совещания президентом объявлены следующие решения: 6, 7, 8 мая объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
ТВ-21 вчера в 10:56
Общество
В Японии назвали условие проведения Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал условие, при котором Олимпийские игры-2020 смогут пройти в Токио летом следующего года.
Lenta.ru 06:49
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи
Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба.
Ведомости 05:54
Происшествия
Мэр назвала абсурдом версию о поджоге лесов чиновниками в Усть-Кутске
Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина назвала абсурдом сообщения о том, что чиновники администрации района пытались поджечь леса.
РБК 06:13
Общество
Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед
Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
Происшествия
Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку
Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась.
Российская газета 04:53