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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
Инфорос
  • Дождь1:41
  • Городовой1:05
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В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.В источнике
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Прокурор Усть-Кута выехал к месту возможного поджога леса чиновниками

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