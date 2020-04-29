Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Иркутские районные чиновники пропали после выезда на место пожара

ТАСС02:47

Мэр Усть-Кута обвинил чиновников администрации Усть-Кутского района в поджогах леса

Байкал24вчера в 13:37

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск00:59

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости00:52

Местные жители обвинили в поджоге леса сотрудников мэрии Усть-Кутского района (Видео)

Weacom.ruвчера в 22:53

Мэр города Усть-Кут в Иркутской области заявил, что поймал чиновников районной администрации при поджоге леса

Эхо Москвывчера в 15:29

Мэр Усть-Кутского района: Версия с поджогом лесов в Верхнем подрайоне - абсурд

IrkutskMedia01:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество

Петербургские пенсионеры старше 65 лет получат выплаты за самоизоляцию

В Санкт-Петербурге все пенсионеры старше 65 лет, соблюдающие самоизоляцию получат деньги.
Санкт-Петербургские ведомости 03:25
77
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
3K
Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

РБК 03:05
34
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
4,9K
Общество

График выплаты пенсий в мае изменится

В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
26
Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
29
Транспорт

В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска

В сообществе «Синие ведерки» появилась информация о том, что в Москве был выписан первый штраф в размере 5 тысяч рублей за проезд на автомобиле, который не вписан в цифровой пропуск.
Московский Комсомолец 27 апреля в 16:43
606
Общество

В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир вчера в 04:37
2,7K
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском вчера в 03:02
26
Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
246
Общество

Аналитики увидели у жителей городов апатию и спад интереса к онлайну

Среди жителей городов-миллионников России наблюдается спад готовности переходить на онлайн-услуги и приобретать товары в интернете во время четвертой недели самоизоляции, следует из данных опроса Wanta Group (есть у РБК).
РБК 03:23
1
Общество

Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
1,1K
Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
2
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
88
Общество

В Москве развернут временные госпитали на 10 тыс. мест

По решению властей, пациентов можно будет размещать на долечивание во временных медицинских госпиталях, которые строят при основных клиниках.
Коммерсантъ 03:59
85
Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
135
Общество

За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:47
Общество

Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома

Sobytiya.news вчера в 14:01
125
Общество

Японский губернатор поместил в карантин кота Мира – подарок от Путина

Общественное телевидение России 03:54
1
Здоровье

Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае

«На лечении в клиниках находится более 700 человек, а в краевых инфекционных госпиталях уже развернули 2839 дополнительных коек», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Взгляд.ру 03:30
Общество

США профинансируют проекты, рассказывающие о «тирании СССР» в Венгрии

В ведомстве пояснили, что реализация проектов направлена на признание фактов человечности и неповиновения нацистам, а также актов «жестокости и коллаборационизма», которые могли наблюдаться в период Холокоста, войны и при «тирании Советского Союза».
Вечерняя Москва 02:13
1
Здоровье

В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом

По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
Южноуральская панорама 02:32
6
Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня вчера в 14:10
44
Общество

За сутки в России выявили 5841 случай коронавируса

За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:50
4
Наука

Ученые выявили половые различия при заболевании COVID-19

Пекин, 29 апреля 2020, 10:12 — REGNUM Мужчины и женщины одинаково часто заболевают COVID-19, однако мужчины чаще попадают в реанимацию и вдвое чаще умирают от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:12
Происшествия

В Петербурге обследовали на коронавирус 10 тысяч человек за сутки

За последние сутки, 28 апреля, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 10863 человек.
Piter.tv 03:57
404
Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
96
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru вчера в 18:25
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное