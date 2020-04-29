Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
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Таежный скандал: чиновников из сибирского городка обвинили в попытке спалить лес

КП - Иркутск04:41

В администрации Усть-Кутского района отвергают версию о причастности чиновников к поджогам

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Мэр Усть-Кутского района: Версия с поджогом лесов в Верхнем подрайоне - абсурд

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Появились подробности поимки заподозренных в поджоге леса российских чиновников

Lenta.ru04:30

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

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Мэр города Усть-Кут в Иркутской области заявил, что поймал чиновников районной администрации при поджоге леса

Эхо Москвывчера в 15:29

Мэр Усть-Кута обвинил чиновников администрации Усть-Кутского района в поджогах леса

Байкал24вчера в 13:37
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Наука

Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли

Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
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Экономика

Alphabet отчиталась о росте выручки на 13% в I квартале

Показатель выручки вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАСС вчера в 16:59
Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
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Космос

SpaceX Starship SN4 успешно прошёл проверку криогенным давлением

3DNews 27 апреля в 10:10
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Общество

В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено»

Lenta.ru 00:22
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Происшествия

В Екатеринбурге приехавшую на вызов скорую помощь закидали камнями

Московский Комсомолец 03:45
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Общество

Подаренного Путиным кота отправили на карантин из-за коронавируса

Lenta.ru 05:02
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
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Происшествия

В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского

Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ вчера в 07:00
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Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
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Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
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Кино

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
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Общество

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники.
63.ru 04:57
Здоровье

В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса

Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru вчера в 18:25
Общество

В Китае сказали о последствиях пандемии коронавируса

В Китае медики сообщили о последствиях пандемии коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:04
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду на машине без пропуска

RT на русском вчера в 15:15
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Происшествия

В Краснодарском крае подтверждено 63 новых случая коронавируса

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей.
Anapa.life 03:53
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

За последние сутки в России зафиксировано 5 841 случай заражения, сообщил оперативный штаб. Всего в стране 99 399 заболевших.
Компания 03:45
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru вчера в 14:57
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Экономика

Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

У X5 чистая розничная выручка за I квартал 2020 г. выросла на 15,9% год к году, а сопоставимые продажи – на 5,7%. В денежном выражении оборот Х5 по-прежнему заметно опережает конкурента – 468,5 млрд руб. в январе – марте.
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Происшествия

В Татарстане женщина две недели жила с сыновьями в лесу

По версии следствия, 5 апреля 2020 года подозреваемая увела двоих сыновей 2005 и 2007 года рождения в лес, располагающийся в трех километрах от ближайшего населенного пункта, где до 18 апреля проживала с ними в построенном шалаше.
ТАСС 05:26
12
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
354
Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
1,1K
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