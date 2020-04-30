Происшествия
Газета.RuВ Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата администрации Марину Косыгину.
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с чего всё началось
Пропавшие чиновники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых заподозрили в попытке поджога леса, нашлись, первый вице-мэр муниципалитета Михаил Барс находится в больнице с побоями. Об этом ТАСС сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.ТАССвчера в 23:40
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