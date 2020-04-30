Пропавшие чиновники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых заподозрили в попытке поджога леса, нашлись, первый вице-мэр муниципалитета Михаил Барс находится в больнице с побоями. Об этом ТАСС сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.

с чего всё началось

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата администрации Марину Косыгину.

Общество Соловьев объяснил особняк Малышевой в США Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба. 8

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 1,7K

Здоровье ВОЗ собирает данные о развитии необычного заболевания у детей Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.

Общество В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.

Происшествия В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города. 29

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 120

Общество Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников. 219

Экономика ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией. 35

Общество В Тульской области еще 70 жителей заразились коронавирусом Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 в Тульской области. 258

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 246

Общество Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе". 934

Игры В PS Store бесплатно отдают первый сезон Hitman Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.

Здоровье Итальянские власти нашли способ избежать второй волны коронавируса Италия больше не может оставаться на жестком карантине, при этом, по данным медиков, доля людей с иммунитетом в стране значительно ниже 10%, поэтому необходим четкий план действий, чтобы избежать второй волны коронавируса. 18

Общество Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники. 53

Спорт Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.

Гаджеты Представлен игровой монитор Acer Predator XB273 GX Acer представляет новый монитор из игровой линейки Predator XB3, Predator XB273 GX.

Общество В Ленобласти закрыли два города на карантин Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предписал ввести с 30 апреля карантин в посёлке Первомайское Выборгского района и городе Пикалёво Бокситогорского района. 3