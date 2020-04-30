Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

По данным прокуратуры, пожар произошёл на территории фермерского хозяйства. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором несколько человек задерживают чиновников районной администрации, включая Барса. Они утверждают, что те приехали поджигать лес, однако самих поджогов на видеозаписи не видно.
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

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Общество

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Симферополь, 30 апреля 2020, 11:08 — REGNUM В Крыму три пациента, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии и подключены к кислороду.
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Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
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Предприятия в России обеспечивают безопасность работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
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Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним - их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности - ежедневно.
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В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
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Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
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Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
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Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
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Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок

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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека

За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 64 человека, сообщили 28 апреля в областном правительстве со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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Кремль понадеялся на выход России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на выход России на плато по коронавирусу в интервью RTVI.
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В Челябинской области выявили ещё 48 случаев COVID-19

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Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
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Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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