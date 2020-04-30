По данным прокуратуры, пожар произошёл на территории фермерского хозяйства. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором несколько человек задерживают чиновников районной администрации, включая Барса. Они утверждают, что те приехали поджигать лес, однако самих поджогов на видеозаписи не видно.

Общество В Татарстане выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом "В Республике Татарстан сегодня подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции: 21 человек госпитализирован, 34 человека проходят лечение на дому, у них болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме", - сказала Галимова журналистам. 65

Политика Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник) Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС. 2

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 903

Шоу-бизнес «Всегда виноват он»: Михалкова высказалась о домашнем насилии Юлия Михалкова задалась вопросом о том, на каком жизненном этапе мужчина "ломается" и допускает возможность насилия в отношении женщины.

Общество В Крыму растёт количество тяжёлых больных с коронавирусом Симферополь, 30 апреля 2020, 11:08 — REGNUM В Крыму три пациента, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии и подключены к кислороду.

Наука Кофе вызывает эпигенетические изменения в ДНК Эпигенетические изменения в ДНК вызывает употребление натурального кофе, об этом стало известно Evo-rus.com. 48

Общество Пивовары смогут производить антисептики в некоммерческих целях Минфин России подготовил проект постановления, временно разрешающий пивоваренным компаниям производить в некоммерческих целях спиртосодержащие антисептики. 6

Общество Попова рассказала о работе российских предприятий в условиях пандемии Предприятия в России обеспечивают безопасность работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Происшествия В Харькове задержали женщину с отрезанной головой ребенка в пакете Полицейские Харькова задержали на одной из улиц города обнаженную женщину, в руках у которой был нож и пакет с отрезанной головой ребенка.

Общество В Москве до 11 мая продлевается действие пропускного режима Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним - их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности - ежедневно. 989

Общество В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны. 69

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 560

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 451

Общество Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. 149

Здоровье В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 64 человека, сообщили 28 апреля в областном правительстве со ссылкой на данные Роспотребнадзора. 289

Футбол РПЛ могут начать показывать на федеральных каналах Клубы опасаются, что РПЛ продолжит показывать большее количество игр в платном сегменте, что скажется на аудитории. 13