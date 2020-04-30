Происшествия
RT на русскомВ Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
По данным прокуратуры, пожар произошёл на территории фермерского хозяйства. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором несколько человек задерживают чиновников районной администрации, включая Барса. Они утверждают, что те приехали поджигать лес, однако самих поджогов на видеозаписи не видно.
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Местные жители обвинили в поджоге леса сотрудников мэрии Усть-Кутского района (Видео)
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