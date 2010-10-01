Режим всеобщей самоизоляции подразумевает, что человек может покидать квартиру только для обращения за срочной медицинской помощью, похода в аптеку и магазин, чтобы выкинуть мусор и погулять с собакой, но не далее 100 метров от дома.

В Прикамье могут ввести режим всеобщей самоизоляции

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