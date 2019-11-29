Экономика

Мой БрянскМой БрянскНазваны регионы, ставшие лидерами по освоению бюджета на нацпроекты

Как сообщает РБК со ссылкой на систему «Электронный бюджет», в 33 регионах на нацпроекты потрачено менее 50% полученных средств. Две три денег потрачено в 11 регионах.
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Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

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Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

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Определены лидеры по освоению российского бюджета на нацпроекты

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:59

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Газета.Ruвчера в 22:19

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

REGNUM04:16
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Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

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Китайский бренд Blackview представил интригующий бюджетный смартфон Blackview A80 Pro, который может похвастаться пятью камерами, современным дизайном и емкой аккумуляторной батареей.
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Экономика

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По сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%.
РБК 04:15
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Газета.Ru вчера в 18:42
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«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
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Политика

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Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон, устанавливающий границы республики в пределах Донецкой области.
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Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
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Политика

Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан

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Общество

Преподавателей предлагают проверять у психиатра

Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Российская газета вчера в 12:39
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Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

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Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
Политика

В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках

Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена.
РИА Новости вчера в 22:27
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В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Технологии

В России создали интеллектуальный уличный фонарь

В России создали интеллектуальный уличный фонарь с системой управления освещением.
РБК 04:20
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Шоу-бизнес

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WomanHit.ru вчера в 07:13
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Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

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Регион online 01:16
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

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REGNUM вчера в 03:43
Шоу-бизнес

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Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
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