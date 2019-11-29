Экономика
Мой БрянскНазваны регионы, ставшие лидерами по освоению бюджета на нацпроекты
Как сообщает РБК со ссылкой на систему «Электронный бюджет», в 33 регионах на нацпроекты потрачено менее 50% полученных средств. Две три денег потрачено в 11 регионах.
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Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
Басманный суд Москвы до конца января арестовал участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
Юнгберг может возглавить «Арсенал» в случае отставки Эмери
Унаи Эмери близок к увольнению с поста главного тренера «Арсенала» после поражения от «Айнтрахта» в матче Лиги Европы (1:2). Лондонская команда продлила серию без побед до семи матчей – это худшая серия «канониров» за последние 27 лет.
Общество
Михалков судится с Роспатентом из-за святого Бесогона
Компания известного кинорежиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон» судится с Роспатентом из-за святого Никиты Бесогона.
Гаджеты
Смартфон Blackview с емкой батареей и пятью камерами стоит всего $80
Китайский бренд Blackview представил интригующий бюджетный смартфон Blackview A80 Pro, который может похвастаться пятью камерами, современным дизайном и емкой аккумуляторной батареей.
Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%
По сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Политика
Парламент ДНР принял закон о границах республики
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон, устанавливающий границы республики в пределах Донецкой области.
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Политика
Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан
Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
Общество
Преподавателей предлагают проверять у психиатра
Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Футбол
«Краснодар» выиграл у «Базеля» в матче Лиги Европы
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Общество
Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого
Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Политика
В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках
Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Технологии
В России создали интеллектуальный уличный фонарь
В России создали интеллектуальный уличный фонарь с системой управления освещением.
Политика
На Украине признали нищету в стране результатом Майдана
Шоу-бизнес
Павел Табаков поддержал оскандалившуюся Асмус
Актер раскрыл секреты съемок откровенных сцен Сын Олега Табакова и Марины Зудиной, 24-летний Павел, высказался в новом видео на youtube-канале "Mash" об откровенных сценах в кино.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.