Как сообщает РБК со ссылкой на систему «Электронный бюджет», в 33 регионах на нацпроекты потрачено менее 50% полученных средств. Две три денег потрачено в 11 регионах.

Названы регионы, ставшие лидерами по освоению бюджета на нацпроекты

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева Басманный суд Москвы до конца января арестовал участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Юнгберг может возглавить «Арсенал» в случае отставки Эмери Унаи Эмери близок к увольнению с поста главного тренера «Арсенала» после поражения от «Айнтрахта» в матче Лиги Европы (1:2). Лондонская команда продлила серию без побед до семи матчей – это худшая серия «канониров» за последние 27 лет.

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

Политика Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.

Политика Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.

Общество Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.

Шоу-бизнес Павел Табаков поддержал оскандалившуюся Асмус Актер раскрыл секреты съемок откровенных сцен Сын Олега Табакова и Марины Зудиной, 24-летний Павел, высказался в новом видео на youtube-канале "Mash" об откровенных сценах в кино.