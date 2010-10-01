Экономика
REGNUMВ Прикамье не могут освоить 207 млн рублей на привлечение медкадров
По словам Мельниковой, деньги на привлечение кадров не могут быть освоены из-за отсутствия кадров. Примечательно, что в 2020 году региону должны выделить уже 500 тыс. рублей, при том что существует проблема с освоением 207 млн рублей в 2019 году. Депутаты обеспокоены сложившейся ситуацией.
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Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
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Песков: Путин и Зеленский в Париже могут обсудить газовые переговоры
Не исключено, что на переговорах в Париже российский президент Владимир Путин переговорит с украинским главой Владимиром Зеленским насчет газовых переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования
В четверг, 28 ноября, несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
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«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
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Разрешение для «Северного потока-2» обжаловали
Разрешение Дании на прокладку газопровода «Северный поток-2» в своих водах обжаловали.
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Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД
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Получение талонов на прием и заполнение электронных медкарт почти парализовано из-за масштабных сбоев в компьютерной системе «Барс».
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Новое дополнение к Anno 1800 отправит игроков в морозные дали уже 10 декабря
Разработчики из студии Ubisoft Blue Byte в официальном блоге Anno Union подтвердили дату выхода и поделились деталями «Во льдах» — третьего и «самого крупного» дополнения из сезонного пропуска экономической стратегии Anno 1800.
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Прокуратура проводит проверку после того, как треть частных клиник в Самарской области отказались проводить аборты после обращения министерства здравоохранения региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
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Канье Уэст выпустил клип на песню «Closed on Sunday»
Американский рэпер Канье Уэст выложил в сеть клип на песню «Closed on Sunday» со своего последнего альбома «Jesus Is King».
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
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США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
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В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача
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Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
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Источник сообщил о переносе трехсторонних консультаций по газу
Трехсторонние технические консультации по газу, которые планировались в пятницу в Брюсселе, перенесены на следующую неделю, сообщил РИА Новости источник в ЕК.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Спорт
Устюгов и Большунов прошли квалификацию спринта в финской Руке
В финской Руке начался первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
Обвинение просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья
Прокурор попросила суд приговорить экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима.
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Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии
Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
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Эмери уволен из «Арсенала». Юнгберг назначен временным тренером
Лондонский "Арсенал" объявил об увольнении главного тренера команды Унаи Эмери.
Театры
Пермский театр оперы и балета возглавит новый режиссёр
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.