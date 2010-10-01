По словам Мельниковой, деньги на привлечение кадров не могут быть освоены из-за отсутствия кадров. Примечательно, что в 2020 году региону должны выделить уже 500 тыс. рублей, при том что существует проблема с освоением 207 млн рублей в 2019 году. Депутаты обеспокоены сложившейся ситуацией.

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