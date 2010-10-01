Экономика

REGNUMREGNUMВ Прикамье не могут освоить 207 млн рублей на привлечение медкадров

По словам Мельниковой, деньги на привлечение кадров не могут быть освоены из-за отсутствия кадров. Примечательно, что в 2020 году региону должны выделить уже 500 тыс. рублей, при том что существует проблема с освоением 207 млн рублей в 2019 году. Депутаты обеспокоены сложившейся ситуацией.
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Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
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Песков: Путин и Зеленский в Париже могут обсудить газовые переговоры

Не исключено, что на переговорах в Париже российский президент Владимир Путин переговорит с украинским главой Владимиром Зеленским насчет газовых переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:39
Происшествия

В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования

В четверг, 28 ноября, несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.
RT на русском 06:53
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Хоккей

«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи

РИА Новости вчера в 23:29
Общество

Разрешение для «Северного потока-2» обжаловали

Разрешение Дании на прокладку газопровода «Северный поток-2» в своих водах обжаловали.
Lenta.ru 07:03
Политика

Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД в Европе.
РИА Новости 06:48
Общество

В Ростуризме прокомментировали победу Москвы на World Travel Awards

РИА Новости 06:36
Здоровье

Челябинцы не могут попасть к врачам из-за масштабного сбоя компьютеров

Получение талонов на прием и заполнение электронных медкарт почти парализовано из-за масштабных сбоев в компьютерной системе «Барс».
URA.Ru 04:26
Игры

Новое дополнение к Anno 1800 отправит игроков в морозные дали уже 10 декабря

Разработчики из студии Ubisoft Blue Byte в официальном блоге Anno Union подтвердили дату выхода и поделились деталями «Во льдах» — третьего и «самого крупного» дополнения из сезонного пропуска экономической стратегии Anno 1800.
3DNews 04:30
Здоровье

Самарские прокуроры начали проверку из-за отказа клиник делать аборты

Прокуратура проводит проверку после того, как треть частных клиник в Самарской области отказались проводить аборты после обращения министерства здравоохранения региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
РИА Новости 07:07
Музыка

Канье Уэст выпустил клип на песню «Closed on Sunday»

Американский рэпер Канье Уэст выложил в сеть клип на песню «Closed on Sunday» со своего последнего альбома «Jesus Is King».
Афиша Daily вчера в 14:19
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
Политика

США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

Российская газета 04:21
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Шоу-бизнес

Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле

Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
РИА Новости 04:39
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru вчера в 14:20
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК вчера в 07:49
Политика

Источник сообщил о переносе трехсторонних консультаций по газу

Трехсторонние технические консультации по газу, которые планировались в пятницу в Брюсселе, перенесены на следующую неделю, сообщил РИА Новости источник в ЕК.
РИА Новости 05:36
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
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Спорт

Устюгов и Большунов прошли квалификацию спринта в финской Руке

В финской Руке начался первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Нева Спорт 06:00
Происшествия

Обвинение просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья

Прокурор попросила суд приговорить экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима.
Известия 06:38
Единоборства

Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Pravda.Ru вчера в 05:33
Футбол

Эмери уволен из «Арсенала». Юнгберг назначен временным тренером

Лондонский "Арсенал" объявил об увольнении главного тренера команды Унаи Эмери.
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Театры

Пермский театр оперы и балета возглавит новый режиссёр

Ревизор.ру вчера в 09:29
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
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Олег Александрович Третьяков
Журналист
Журналист, с 1993 по 2011 гг. - главный редактор газеты Деловой Петербург, член Общественной палаты РФ, член Всемирной газетной ассоциации.
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