Экономика
REGNUMВ Прикамье не могут освоить 207 млн рублей на привлечение медкадров
Из 207,8 млн рублей израсходовано только 8 млн рублей (3,9%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона. Депутаты отметили, что денежные средства впервые выделены в 2019 году из федерального бюджета на привлечение кадров в первичное медицинское звено.
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Общество
ЦБ выпустит памятные монеты к 75-летию победы в ВОВ
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
США активно вели переговоры об открытии в Крыму "дипломатического представительства" более десяти лет назад в период президентства Виктора Ющенко.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Энергетика
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Здоровье
Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака
В феврале этого года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год.
Экономика
Эксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений
Внимание к зарубежным банкам В отчете говорится, что "большая тройка" русскоговорящих хакерских групп - Cobalt, MoneyTaker, Silence - во втором полугодии 2018 года - первом полугодии 2019 года переориентировалась на иностранные банки и сократила общий объем хищений в РФ на 93%.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Общество
Солдат, застреливший сослуживцев, встретился с отцом
Отец Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев, Салим Шамсутдинов рассказал "Ура.ру" о первой встрече с сыном после происшествия.
Политика
Посольство Украины обратилось в Госдеп и Apple из-за Крыма
«Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании», — говорится в сообщении.
Футбол
«Боруссия» выслушает предложения по Санчо в январе
Встреча завершилась поражением «Боруссии» со счетом 1:3. Из-за разногласий Санчо с главным тренером дортмундцев Люсьеном Фавром клуб уже в январе выслушает предложения по трансферу полузащитника.
Общество
Уральским школьникам пришлось на морозе 40 минут ждать Шипулина
Уральским школьникам пришлось на морозе 40 минут ждать Шипулина Депутат Госдумы открывал в Краснотурьинске недостроенный стадион.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Шоу-бизнес
Данко предложил судить за измену пригласивших Ротару в Россию
Происшествия
Умершая в оренбургском отделении полиции девушка оказалась боксершей
Инцидент произошел ранее в этот же день — задержанную доставили в отделение полиции за побои, которые она нанесла своему сожителю на почве бытового конфликта в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Кино
В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»
Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Наука
Обнаружены хищные динозавры, которые меняли зубы каждые два месяца
Зубы хищного динозавра позднемеловой эпохи Majungasaurus crenatissimus обновлялись очень быстро — авторы исследования, появившегося в издании PLOS ONE, уверены, что эти ящеры меняли зубы каждые два месяца.
Авто
Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Происшествия
Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента
Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
Общество
Голикова рассказала о потребности в иностранных работниках на 2020 год
Правительство России предлагает установить потребность в иностранных работниках на 2020 год в размере 105 тыс. человек, заявила 29 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Биатлон
Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету
Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав участников смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.