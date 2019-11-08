Оставшихся 18 животных погрузят на судно «Профессор Кагановский». Ранее сообщалось, что специалисты начали погрузку последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье для отправки к месту выпуска. Также ФАН передавало: перед тем как выпустить белух на волю, их отучают от людей.

В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»

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