Общество
RT на русскомВ Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»
Оставшихся 18 животных погрузят на судно «Профессор Кагановский». Ранее сообщалось, что специалисты начали погрузку последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье для отправки к месту выпуска. Также ФАН передавало: перед тем как выпустить белух на волю, их отучают от людей.
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В акватории Удской губы ведутся поиски раненых белух из «китовой тюрьмы»
ВЕСТИ: Приморьевчера в 00:45
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