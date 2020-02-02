с чего всё началось

До сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство.

Во всех районах Приморья, где присутствуют пограничные пункты пропуска (Артём, Пограничный, Хасанский, Октябрьский районы) до сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей.

В Приморье будут организованы карантинные пункты для граждан Китая

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