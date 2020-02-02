Общество
Невские НовостиВ Приморье будут организованы карантинные пункты для граждан Китая
Во всех районах Приморья, где присутствуют пограничные пункты пропуска (Артём, Пограничный, Хасанский, Октябрьский районы) до сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей.
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До сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство.
— Олег Кожемяко, российский политикТК Звезда вчера в 21:11
с чего всё началось
В приграничный районах Приморского края для граждан Китая откроются карантинные пункты, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава региона Олег Кожемяко.РБКвчера в 22:01
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