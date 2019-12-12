Общество
Lenta.ruВ Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Инцидент произошел вечером 11 декабря, когда спасательный буксир вел подводную лодку на утилизацию.
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Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
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Президент СБР Драчёв считает решение WADA по России политизированным
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что решение WADA по России является политизированным.
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С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
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Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
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Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Хоккей
После удара Овечкина хоккейный судья оказался в больнице
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Авто
Опубликованы первые фото нового Cadillac Escalade
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Слуцкий пошутил о своем уходе из «Витесса»
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Финансы
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
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