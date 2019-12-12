Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Инцидент произошел вечером 11 декабря, когда спасательный буксир вел подводную лодку на утилизацию.
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Подлодка частично затонула в Приморье по пути на утилизацию

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В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подлодка

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Известия01:50

В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подводная лодка

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