Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Инцидент произошел вечером 11 декабря, когда спасательный буксир вел подводную лодку на утилизацию.
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