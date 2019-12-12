Общество
Lenta.ruВ Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Инцидент произошел вечером 11 декабря, когда спасательный буксир вел подводную лодку на утилизацию.
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Происшествия
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Общество
Сколько россияне потратят на Новый год
По данным «Deloitte», российские жители готовы потратить на Новый год сумму в 19,3 тыс. рублей.
Экономика
Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Политика
Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
Происшествия
Власти Кубани назвали имена офицеров, погибших при крушении Ми-28
При крушении боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Вениамина Кондратьева.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Общество
Ученые предупредили об опасности дневного сна
Дневной сон повышает риск инсульта, узнали китайские ученые.
Общество
К испытаниям приступил самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика»
Росатом Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" отправился на ходовые испытания.
Авто
Skoda представила в России обновленный Skoda Rapid
Чешская компания Skoda получила ОТТС, позволяющее стартовать продажи обновленной модели Skoda Rapid.
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Авто
Опубликованы дебютные фото нового Cadillac Escalade
Новый Cadillac Escalade пятой генерации был запечатлён фотошпионами без какого-либо камуфляжа.
Происшествия
Катер пропавших в Приморье рыбаков обнаружили у острова Хоккайдо
Пропавший в Приморье катер обнаружили в Японии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу "Экипажи ДПС" в Инстаграм.
Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
Здоровье
Названы болезни, о которых говорит повышенный метеоризм
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты Рамблер доктор рекомендуют при возникновении повышенного метеоризма на фоне привычного рациона обращаться к врача, так как это может указывать на симптомы серьезных заболеваний.
Общество
Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Политика
Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах актуализировать Конституцию РФ.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Биатлон
Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Спорт
Ганус считает, что спортивные чиновники обманывают Путина и Медведева
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что чиновники, которые отвечают за спортивное направление, предоставляют ложную информацию о допинговом скандале главе правительства и президенту.
Политика
День Конституции отмечают в России
Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
Общество