В Приморье за сутки выявили еще 63 случая коронавируса нового типа, общее число инфицированных составило 1 402 человека. Об этом сообщает правительство региона. В Приморье функционируют 13 обсерваторов, где размещены 607 человек.

В Приморье число инфицированных превысило 1400 человек

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