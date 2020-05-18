с чего всё началось

В Приморском крае за сутки выявили 71 случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в регионе увеличилось до 1339 человек, заявили в региональном Роспотребнадзоре.

В Приморье число случаев коронавируса увеличилось до 1339

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