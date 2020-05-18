Коронавирус
RT на русскомВ Приморье число случаев коронавируса увеличилось до 1339
В Приморском крае за сутки выявили 71 случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в регионе увеличилось до 1339 человек, заявили в региональном Роспотребнадзоре.
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с чего всё началось
«Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до 1. По этому показателю Приморский край занимает 58-е место из 85 регионов России», — цитирует главу ведомства Татьяну Детковскую пресс-служба регионального правительства.RT на русскомвчера в 23:51
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Аргументы недели вчера в 05:19
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RT на русском вчера в 06:09
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Ливийская армия с воздуха атаковала войска правительства в Зуваре
ИА Красная Весна 16 мая в 17:05
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Из Индии приходят сообщения о том, что командование ВВС страны решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
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Xiaomi выпустит телевизор на OLED-матрице
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Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
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По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
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«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
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Газета.Ru вчера в 22:43
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Технологии
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Экономика
Запуск второго энергоблока Ленинградской АЭС перенесут из-за пандемии
Запуск второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 могут перенести на два месяца.
Ведомости вчера в 23:49