Коронавирус

Life.ruLife.ruВ Приморье число заболевших коронавирусом превысило 1200 человек

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что наибольшее число случаев заболевания коронавирусом происходит в местах массового скопления людей, к примеру на городских пляжах и в общественном транспорте.
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Олег Кожемяко
В режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, соблюдение “социальной дистанции”, нам придется жить еще очень долго. Постепенно, так или иначе, будут открываться предприятия, которые сегодня не работают. От нас зависит, как будет идти при этом рост заболеваемости.
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