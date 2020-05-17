Коронавирус
Life.ruВ Приморье число заболевших коронавирусом превысило 1200 человек
Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что наибольшее число случаев заболевания коронавирусом происходит в местах массового скопления людей, к примеру на городских пляжах и в общественном транспорте.
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В режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, соблюдение “социальной дистанции”, нам придется жить еще очень долго. Постепенно, так или иначе, будут открываться предприятия, которые сегодня не работают. От нас зависит, как будет идти при этом рост заболеваемости.
— Олег Кожемяко, российский политикВосток-Медиа вчера в 22:48
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Плюс 71: В Приморье стали заражаться коронавирусом на пляжах и в автобусах
Владивосток-Новостивчера в 22:04
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Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Здоровье
Главный онколог Минздрава Каприн назвал симптомом рака потерю веса
По словам Карпина, больные раком стремительно теряют вес, именно на это надо в первую очередь обращать внимание.
ToDay News Ufa вчера в 02:59
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Общество
На «Госуслугах» появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
На портале госуслуг появилась форма для подачи медицинскими работниками жалоб на отсутствие стимулирующих выплат.
RT на русском вчера в 11:16
Общество
Сергей Цивилев продлил действие режима повышенной готовности до 25 мая
C 18 мая открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором.
Комсомольская правда - Кемерово 06:09
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости 05:05
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Здоровье
В Пермском крае выявили более 1000 зараженных коронавирусом
Общее число зараженных коронавирусом в Пермском крае преодолело отметку в 1000 человек.
Рифей-Пермь 04:00
Общество
В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня
Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове, цитирует его ТАСС.
Газета.Ru 05:55
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора
Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщили организаторы мероприятия.
РИА Новости вчера в 17:25
Экономика
Экономист уточнил, хотят ли банки заморозить вклады россиян
Банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности.
URA.Ru вчера в 23:12
Политика
«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России
Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН 15 мая в 07:57
Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции
Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском вчера в 05:37
Культура
Оркестр Теодора Курентзиса сыграет Малера в онлайн-трансляции
Показ фрагмента концерта оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса состоится 17 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko.
ИА InterMedia вчера в 06:25
Кино
Тимоти Олифант сыграл во втором сезоне «Мандалорца»
В актерском составе второго сезона фантастического сериала "Мандалорец" случилось очередное важное пополнение.
Kinonews.ru 04:37
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
Шоу-бизнес
Бен Аффлек и Ана де Армас засняли страстный поцелуй на видео
Сладкая парочка засняла свой страстный поцелуй на видео, которое стало частью нового клипа рэпера Residente на песню Antes Que el Mundo Se Acabe («Прежде чем мир закончится»).
Wday.ru вчера в 13:30
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05:34
Общество
Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей
Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
РБК вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru 15 мая в 09:00
Общество
Китайский эпидемиолог рассказал о первоначальном молчании властей Уханя о COVID-19
CNN напоминает, что Чжун Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня первым публично подтвердил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, в то время как уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет.
BFM.ru 04:16
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 12:49
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23