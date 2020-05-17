В режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, соблюдение “социальной дистанции”, нам придется жить еще очень долго. Постепенно, так или иначе, будут открываться предприятия, которые сегодня не работают. От нас зависит, как будет идти при этом рост заболеваемости.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что наибольшее число случаев заболевания коронавирусом происходит в местах массового скопления людей, к примеру на городских пляжах и в общественном транспорте.

В Приморье число заболевших коронавирусом превысило 1200 человек

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