Коронавирус
REGNUMВ Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Читать в источнике
Оценить230
Подробнее о событии
Показать все источники
Еще 74 новых случая заболевания COVID-19 в Приморье: статистика на 22 апреля
PrimaMedia.ruвчера в 23:12
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Происшествия
Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
«Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов.
РБК вчера в 04:13
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
Происшествия
СКР вызвал директора «Руси сидящей» на допрос
Директор благотворительного фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова вызвана на допрос по делу о публикации недостоверной информации о коронавирусе COVID-19 в одной из российских колоний, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:19
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Общество
В Татарстане за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса
В Татарстане за последние сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Из них 28 человек госпитализированы, 47 проходят лечение на дому.
Коммерсантъ Казань 03:50
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
Известия вчера в 22:51
Здоровье
В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус
"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
Общество
В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
РБК 02:18
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
Российская газета 05:04
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Здоровье
Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью
Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
Общество
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета 03:30
Шоу-бизнес
Любовница Ивана Телегина показала эротичное фото
Сегодня же, новая пассия хоккеиста решила показать, на что же "позарился" Телегин, показав свою стройную фигуру в инстаграм.
Paparazzi.ru вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru вчера в 06:25
Общество
Потерявшие работу в марте получат максимальное пособие по безработице
По информации министерства труда и социальной защиты региона, люди, которые потеряли работу после 1 марта этого года, обратились в службу занятости и признаны безработными, будут получать пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей и дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
ГТРК Калуга 02:39
Общество
В Башкирии изменили режим повышенной готовности
Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса.
ProUfu.ru 01:32
Технологии
Microsoft показала логотип Xbox Series X
CyberSport.ru 05:16
Происшествия
В Астрахани из-за пациентки с коронавирусом закрыли роддом
На две недели в роддоме введён карантин — закрыты родильное и отделение патологии, весь персонал тестируют на коронавирусную инфекцию.
REGNUM 05:21
Шоу-бизнес
Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни
Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47
Общество
Назван способ остановить распространение коронавируса в России
По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
Lenta.ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк выписали из больницы.
АБН 05:11
Общество
ВОЗ рассказала о происхождении коронавируса
Коронавирус или COVID−19 поразил уже около 2,5 млн человек по всему миру.
WomanHit.ru вчера в 11:24