Общество
РБКВ Приморье для граждан Китая откроют карантинные пункты
По словам губернатора, изолированные пункты временного размещения появятся в районах Артем, Пограничный, Хасанский и Октябрьский, где граждане Китая, которые въезжают в Россию по виду на жительство, будут находиться на двухнедельном карантине.
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До сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство.
— Олег Кожемяко, российский политикТК Звезда вчера в 21:11
с чего всё началось
В приграничный районах Приморского края для граждан Китая откроются карантинные пункты, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава региона Олег Кожемяко.РБКвчера в 22:01
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