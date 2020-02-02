с чего всё началось

До сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство.

По словам губернатора, изолированные пункты временного размещения появятся в районах Артем, Пограничный, Хасанский и Октябрьский, где граждане Китая, которые въезжают в Россию по виду на жительство, будут находиться на двухнедельном карантине.

В Приморье для граждан Китая откроют карантинные пункты

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