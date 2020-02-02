Общество
Российская газетаВ Приморье для карантина граждан КНР сделают временные пункты
"В Артеме, Пограничном, Хасанском и Октябрьском районе будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, в Китае уже 304 случая заражения коронавирусом нового типа с летальным исходом.
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До сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство.
— Олег Кожемяко, российский политикТК Звезда 21:11
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