с чего всё началось

До сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство.

"В Артеме, Пограничном, Хасанском и Октябрьском районе будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, в Китае уже 304 случая заражения коронавирусом нового типа с летальным исходом.

В Приморье для карантина граждан КНР сделают временные пункты

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