Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Приморье для карантина граждан КНР сделают временные пункты

"В Артеме, Пограничном, Хасанском и Октябрьском районе будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, в Китае уже 304 случая заражения коронавирусом нового типа с летальным исходом.
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Олег Кожемяко
До сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство.
— Олег Кожемяко, российский политикТК Звезда 21:11
с чего всё началось
В приграничный районах Приморского края для граждан Китая откроются карантинные пункты, сообщил
 в своем Instagram-аккаунте глава региона Олег Кожемяко.
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