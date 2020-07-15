Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Приморье до конца июля продлили режим повышенной готовности

Губернатор Приморья Олег Кожемяко своим постановлением до 31 июля продлил в крае ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Всё-таки продлили: режим повышенной готовности действует до 31 июля

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Режим повышенной готовности продлён до 31 июля в Приморье

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