Коронавирус
Российская газетаВ Приморье до конца июля продлили режим повышенной готовности
Губернатор Приморья Олег Кожемяко своим постановлением до 31 июля продлил в крае ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport
Новые автомобили вчера в 12:19
Общество
Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру
Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Известия вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Происшествия
В Томской области задержан руководитель экстремистской организации
Дело по факту организации в городе Северске деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) возбуждено на основании материалов УФСБ и УМВД России по Томской области.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди.
Российская газета вчера в 19:10
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания вчера в 04:25
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Власти Украины выразили надежду на то, что Россия выполнит свои обязательства, упомянутые в минских соглашениях, ответственно и конструктивно.
CT news вчера в 04:00
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Технологии
Эксперты рассказали, как обезопасить свой мобильный банк от мошенников
Обезопасить свой мобильный банк и средства на счетах от киберпреступников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдении правил цифровой гигиены.
ТК Звезда вчера в 21:26
Космос
Обнаружена звезда, пережившая взрыв уникальной сверхновой
Используя космический телескоп «Hubble», ученые также идентифицировали углерод, натрий и алюминий в атмосфере белого карлика, которые образуются в ходе первых термоядерных реакций сверхновой.
Ин-спейс.ру вчера в 19:00
Футбол
«Аталанта» разгромила «Брешию» в домашнем матче Серии А
«Аталанта» продлила свою беспроигрышную серию, разгромив дома «Брешию» со счетом 6:2 в матче 33 тура Серии А. Уже на второй минуте хозяева открыли счет.
LiveSport.ru вчера в 17:42
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости вчера в 11:30
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
Происшествия
В Москве из-за сильного ветра повалено более 20 деревьев
ТАСС вчера в 16:59
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM вчера в 12:51
Общество
Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
Daily Storm вчера в 07:41
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news вчера в 09:38
Авто
Обновленный Kia Sportage впервые сфотографировали на дороге
Компания KIA приступила к испытаниям нового Sportage, который появится на рынках России и Южной Кореи в ближайшие 2-3 года.
Тарантас Ньюс вчера в 10:03
Экономика
Китай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru 13 июля в 18:47
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 06:16
Гаджеты
Умные часы Realme Watch появятся в России
Деловое.ТВ вчера в 11:23
Общество
«Касперский»: мошенники в Сети стали предлагать социальные выплаты
Мошеннические схемы с использованием сети Интернет стали строиться вокруг получения разного рода дополнительных выплат, социальной помощи, пособий, страховых взносов, 15 июля сообщает РБК.
ИА Красная Весна 00:55
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru вчера в 14:00
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости 13 июля в 19:46