Губернатор Приморья Олег Кожемяко своим постановлением до 31 июля продлил в крае ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства региона.

В Приморье до конца июля продлили режим повышенной готовности

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