Общество
REGNUMВ Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего
Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Лидерами по числу нарушений режима самоизоляции оказались юг России и Приморский край, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Юрий Валяев.РИА Новостивчера в 20:04
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Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 08:53
Общество
На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера
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Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
США выдвинули России условие для продления договора СНВ-3
Ранее США сообщали, что думают о продлении договора о сокращении наступательных вооружений, действие которого заканчивается в 2021 году, но намерены расширить его на новые вооружения, а также включить в него Китай.
ФАН 08 мая в 19:16
Общество
В Туле ввели обязательный масочный режим
Напомним, что в Тульской области режим ограничений продлен до 31 мая.
Тульская пресса вчера в 18:29
Футбол
Худяков: в нынешней ситуации никто не даст возобновить сезон РПЛ
В ситуации с возрастанием числа заболевших коронавирусом никто не позволит возобновить сезон в Российской премьер-лиге, заявил РИА Новости спортивный директор футбольного клуба "Тамбов" Павел Худяков.
РИА Новости 03:28
Политика
Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
Общество
В Петербурге за сутки проверили на коронавирус 12 тысяч человек
По информации Смольного за последние сутки в городе обследовано на коронавирус 12562 человека.
АБН 09 мая в 03:06
Технологии
Раскрыты новые подробности о грядущих видеокартах NVIDIA
Согласно информации инсайдеров, видеокарты Ampere будут предназначены и для высокопроизводительных вычислений (HPC), и для игрового сегмента.
Ferra 09 мая в 08:55
Политика
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
Экономика
«Живет в долг»: журналисты подсчитали личные финансы Илона Маска
Стоимость личных активов американского предпринимателя Илона Маска достигала 39 миллиардов долларов, однако он сам живет за счет банковских кредитов, пишет газета The Wall Street Journal.
РИА Новости 02:33
Здоровье
У новых носителей коронавируса в Крыму не выявили симптомов
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у девяти крымчан подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию: пятеро врачей и четыре пациента Сакской районной больницы.
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Наука
Древнейшее европейское пиво обнаружили археологи
Evo-rus.com 09 мая в 04:09
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки
Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com вчера в 02:40
Авто
Бренд Dongfeng презентовал кросс-универсал на базе PSA
Ценник на кросс-универсал Aeolus Yixuan GS стартует от 82 900 юаней, тогда как Skoda Octavia в начальном исполнении обойдется в полтора раза дороже.
Letnews.ru вчера в 02:04
Происшествия
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Российская газета 04:14
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Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru 09 мая в 05:59
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
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В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт 09 мая в 13:25
Общество
В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
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Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Общество
Смольный назвал сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток
С 12 мая все жители города обязаны в общественных местах носить медицинские маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатки.
Невские Новости вчера в 04:46
Гаджеты
Новые ноутбук и телевизор Honor засветились на первой фотографии
Речь идет о новом ноутбуке и новом умном телевизоре.
iXBT.com 02:17
Здоровье
В китайском Ухане выявлен новый случай заражения коронавирусом
В китайском Ухане зафиксирован новый случай заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 01:05