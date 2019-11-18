Общество
EastRussiaДесятки рейсов задерживаются в Приморье из-за циклона
Из-за плохих погодных условий в аэропорту Владивостока отложили десятки рейсов. Самолеты не выпускают из воздушной гавани и не принимают из-за сильного снегопада.
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Снегопад стал причиной задержки рейсов в аэропорту Благовещенска в Приамурье
Интерфакс - Россиявчера в 19:22
Самолеты из Новосибирска и Южно-Сахалинска не смогли приземлиться во Владивостоке
PrimaMedia.ruвчера в 20:18
Из-за снежной бури пришлось задержать десятки вылетов из аэропорта Владивостока
КП - Владивостоквчера в 21:00
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Нефть демонстрирует небольшой восходящий уклон
Сегодня, 15 ноября, на утренних торгах котировки демонстрируют небольшой восходящий уклон, но держатся довольно скромно, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
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В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
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О глобальной эпидемии суперинфекции рассказали ученые
Американские исследователи заявили, что около 3 млн человек страдают от устойчивых к антибиотикам видам бактерий.
Авто
УАЗ вспомнил об уникальной десятиместной «Буханке» для Минобороны
Автомобиль разрабатывался для нужд Минобороны в 1990 году. Проект подразумевал создание модификации на основе серийной модели.
Здоровье
О каких опасных болезнях свидетельствует жжение в стопах
Жжение и покалывание в стопах может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний, предупреждают медики.
Армия и оружие
Американцы испытали российский танк Т-80
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Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Общество
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Общество
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Технологии
Air Race E представила первый в мире электрический гоночный самолет
Уникальный электрический гоночный самолет под названием White Lightning впервые показали в рамках авиасалона Dubai Air Show в ОАЭ специалисты бренда Air Race E. Максимальная скорость транспорта составит 480 км / час при движении на высоте около 10 метров.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Политика
Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле
Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле в знак протеста против требования США многократно повысить выплаты на содержание американских войск в Южной Корее.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Гаджеты
LG запатентовала смартфон с раздвижным экраном
LG называет эту модель «расширяемым смартфоном» – и вряд ли можно было бы придумать описание лучше.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Общество
Киселев назвал закон о виноделии в России революцией
Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Автоспорт
Бинотто: Феттель и Леклер должны понимать, что они испортили гонку команде
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В Мытищах водитель зарезал пешехода
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для «космолета»
Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил «Роскосмос».
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Общество
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Дмитрий Матлин, который знаком с Олегом Соколовым более 30 лет, рассказал о жизни историка, убившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Культура
К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Экономика
Стало известно, кому с 1 января не повысят пенсию
С 1 января 2020 года грядет большая индексация пенсий неработающим пенсионерам в России, однако повышение, как выяснилось, ощутят не все, сообщает PRIMPRESS.
Спорт
Состав сборной России на Кубок мира по биатлону утвердят 18 ноября
18 ноября правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона 2019/2020.