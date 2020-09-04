Два человека погибли, когда плавкран "Черноморец-34" выбросило на отмель в Уссурийском заливе из-за бушующего в Приморье тайфуна "Майсак". Ранее один человек погиб от последствий тайфуна в селе Лукьяновка Шкотовского района, общее число жертв стихии, таким образом, выросло до трех человек.