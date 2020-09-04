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РИА Новости
РИА Новости

В Приморье из-за тайфуна погибли три человека

Два человека погибли, когда плавкран "Черноморец-34" выбросило на отмель в Уссурийском заливе из-за бушующего в Приморье тайфуна "Майсак". Ранее один человек погиб от последствий тайфуна в селе Лукьяновка Шкотовского района, общее число жертв стихии, таким образом, выросло до трех человек.В источнике
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АиФ Владивосток

Находкинские «Мальдивы» превратились в свалку из брусчатки

АиФ Владивосток23:21
Deita.ru

Дома, крыши и дороги чинят после тайфуна «Майсак» в Приморье

Deita.ru18:45
РИА Новости

В Приморье из-за тайфуна погибли три человека

РИА Новости22:59
ВЕСТИ: Приморье

Соцсети создают свою летопись удара «Майсак» по Приморью

ВЕСТИ: Приморье20:17
Владивосток-Новости

В Приморье упавшее дерево убило человека

Владивосток-Новости19:04
PrimaMedia.ru

Не устояла даже брусчатка: последствия супертайфуна на набережной Находки (фото, видео)

PrimaMedia.ru22:00
ТАСС

Один человек погиб в результате урагана в Приморском крае

ТАССвчера в 10:33

Бывший гендиректор краснодарского ФК «Урожай» стал таксистом

Бывший генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко начал работать в службе такси О новой работе бывшего защитника «Спартака» и ЦСКА, а также экс-гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко сообщил в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Юга.рувчера в 01:05
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Меркель потребовала реакции России на ситуацию с Навальным

Германия ждет от российской стороны реакции по вопросу происшествия с блогером Алексеем Навальным, сообщила в четверг в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Взгляд.рувчера в 08:30
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