В Приморье из-за тайфуна погибли три человека
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В Приморье из-за тайфуна погибли три человека
Два человека погибли, когда плавкран "Черноморец-34" выбросило на отмель в Уссурийском заливе из-за бушующего в Приморье тайфуна "Майсак". Ранее один человек погиб от последствий тайфуна в селе Лукьяновка Шкотовского района, общее число жертв стихии, таким образом, выросло до трех человек.В источнике
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