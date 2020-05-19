За минувшие сутки в Приморье отмечено 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. По данным на 19 мая, общее число заболевших в регионе составляет 1402 человека.

В Приморье количество зараженных коронавирусом превысило 1400 человек

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