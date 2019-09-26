Происшествия
РБКВ Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка
В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь. Об этом сообщается на сайте управления СК по Приморскому краю.
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Медведь напал на сотрудницу зоопарка в Уссурийске, по одной из версий, он отгрыз ей ногу
UssurMedia.ruвчера в 02:10
Манюня не агрессивна: в Приморье медведица оставила сотрудницу зоопарка без ноги
Восток-Медиавчера в 22:42
Следователи заинтересовались нападением медведицы на дрессировщицу в Приморье
КП - Владивостоквчера в 22:26
«Закружилась голова». Власти Уссурийска прокомментировали нападение медведя на дрессировщицу
ВЕСТИ: Приморьевчера в 04:11
«Манюня не виновата»: оставшаяся без ноги женщина считает, что сама спровоцировала зверя
PrimaMedia.ruвчера в 23:43
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Общество
В России запретят курить и готовить шашлык на балконах
Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Политика
Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле
Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Происшествия
В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения
Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.
РБК 07:25
Кино
Минкульт субсидирует зарубежные фильмы с российским участием
Первый конкурс на выделение средств на производство фильмов с международным участием прошел 25 сентября.
Культуромания 07:16
Футбол
В Челнах фанатов «Спартака» заперли в «клетку» на стадионе
В Набережных Челнах вчера во время матча Олимп Кубка России болельщиков столичного «Спартака» заперли в «клетке» на стадионе, сообщает «Р-Спорт».
Вечерняя Казань 08:04
Политика
Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России
Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.
РИА Новости 02:08
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.
Коммерсантъ 06:24
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Экономика
X5 откажется от половины магазинов «Карусель»
За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки.
РБК 04:23
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb вчера в 23:05
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.
РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Фигурное катание
Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке СПб
В Академии фигурного катания завершилась короткая программа женщин-одиночниц на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Нева Спорт 04:15
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
ЖКХ
Во всех жилых домах Москвы включили отопление
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) завершила все мероприятия по включению отопления во жилых домах и социальных объектов столицы.
РБК 08:02
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Экономика
Государственные телеканалы получат из бюджета около 148 млрд рублей
Государственный международный телеканал RT получит в следующем году 23 млрд рублей, в 2021 году - 18,2 млрд рублей, а в 2022 году - 18,5 млрд рублей.
Общая газета.RU 07:51
Политика
Путину доложат об исполнении обращений пострадавших от наводнения
Президент РФ Владимир Путин 25 сентября поручил подготовить доклады по исполнению обращений жителей.
REGNUM вчера в 09:49
Армия и оружие
США запустили имитатор российского «Калибра»
В феврале компания Northrop Grumman заключила с Командованием авиационных систем ВМС США контракт, предполагающий изучение интеграции системы сбрасываемых дипольных отражателей в GQM-163A Coyote, что должно обеспечить имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в частности, российским «Калибром», на участке отделения последней ступени от предпоследней.
Lenta.ru 02:03
Экономика
Названы крупнейшие компании России
Совокупная выручка 500 крупнейших компаний составила 85,5 триллиона рублей, что больше, чем в прошлом году, когда она была на уровне 72,3 триллиона рублей.
Lenta.ru 02:52
Происшествия
УФСИН опровергло сведения о массовой драке в ярославской колонии
Управление ФСИН по Ярославской области опровергло сведения правозащитников о массовой драке в колонии в Ярославле, отметив, что подрались двое осужденных на почве личной неприязни.
РИА Новости 07:47