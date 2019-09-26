Происшествия

РБКРБКВ Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка

В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь. Об этом сообщается на сайте управления СК по Приморскому краю.
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В Приморье СК начал проверку после нападения медведя на дрессировщицу

Российская газета00:49

Медведь напал на сотрудницу зоопарка в Уссурийске, по одной из версий, он отгрыз ей ногу

UssurMedia.ruвчера в 02:10

Манюня не агрессивна: в Приморье медведица оставила сотрудницу зоопарка без ноги

Восток-Медиавчера в 22:42

Следственный комитет в Приморье начал проверку зоопарка, где медведь покалечил сотрудницу

ТАССвчера в 22:30

Следователи заинтересовались нападением медведицы на дрессировщицу в Приморье

КП - Владивостоквчера в 22:26

«Закружилась голова». Власти Уссурийска прокомментировали нападение медведя на дрессировщицу

ВЕСТИ: Приморьевчера в 04:11

«Манюня не виновата»: оставшаяся без ноги женщина считает, что сама спровоцировала зверя

PrimaMedia.ruвчера в 23:43
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Общество

В России запретят курить и готовить шашлык на балконах

Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Политика

Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Политика

Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Происшествия

Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле

Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Происшествия

В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения

Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.
РБК 07:25
Кино

Минкульт субсидирует зарубежные фильмы с российским участием

Первый конкурс на выделение средств на производство фильмов с международным участием прошел 25 сентября.
Культуромания 07:16
Автоспорт

Гран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

REGNUM 07:51
Футбол

В Челнах фанатов «Спартака» заперли в «клетку» на стадионе

В Набережных Челнах вчера во время матча Олимп Кубка России болельщиков столичного «Спартака» заперли в «клетке» на стадионе, сообщает «Р-Спорт».
Вечерняя Казань 08:04
Политика

Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России

Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.
РИА Новости 02:08
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.
Коммерсантъ 06:24
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Экономика

X5 откажется от половины магазинов «Карусель»

За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки.
РБК 04:23
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb вчера в 23:05
Общество

В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.
РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес

Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо

Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Фигурное катание

Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке СПб

В Академии фигурного катания завершилась короткая программа женщин-одиночниц на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Нева Спорт 04:15
Происшествия

Пассажирка открыла в самолете аварийный люк, потому что ей было душно

Вести.Ru 05:51
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
ЖКХ

Во всех жилых домах Москвы включили отопление

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) завершила все мероприятия по включению отопления во жилых домах и социальных объектов столицы.
РБК 08:02
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Экономика

Государственные телеканалы получат из бюджета около 148 млрд рублей

Государственный международный телеканал RT получит в следующем году 23 млрд рублей, в 2021 году - 18,2 млрд рублей, а в 2022 году - 18,5 млрд рублей.
Общая газета.RU 07:51
Политика

Путину доложат об исполнении обращений пострадавших от наводнения

Президент РФ Владимир Путин 25 сентября поручил подготовить доклады по исполнению обращений жителей.
REGNUM вчера в 09:49
Армия и оружие

США запустили имитатор российского «Калибра»

В феврале компания Northrop Grumman заключила с Командованием авиационных систем ВМС США контракт, предполагающий изучение интеграции системы сбрасываемых дипольных отражателей в GQM-163A Coyote, что должно обеспечить имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в частности, российским «Калибром», на участке отделения последней ступени от предпоследней.
Lenta.ru 02:03
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

Газета.Ru 07:00
Экономика

Названы крупнейшие компании России

Совокупная выручка 500 крупнейших компаний составила 85,5 триллиона рублей, что больше, чем в прошлом году, когда она была на уровне 72,3 триллиона рублей.
Lenta.ru 02:52
Происшествия

УФСИН опровергло сведения о массовой драке в ярославской колонии

Управление ФСИН по Ярославской области опровергло сведения правозащитников о массовой драке в колонии в Ярославле, отметив, что подрались двое осужденных на почве личной неприязни.
РИА Новости 07:47
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