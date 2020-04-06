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В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу. Об этом сообщило правительство региона.
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с чего всё началось
"Пропуск - это СМС, подтверждающее право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте
 правительства.
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