Коронавирус
ИзвестияВ Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу. Об этом сообщило правительство региона.
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Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Крыму выявлен еще один случай коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось.
Энергетика
Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
Спорт
Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг
Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Общество
Режим самоизоляции могут отменить в Новосибирской области
Напомним, режим самоизоляции пока действует в Новосибирской области до 30 апреля.
Путешествия
АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству Российской Федерации заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
Политика
Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
Экономика
В Адыгее на фоне коронавируса подорожали гречка, овощи и фрукты
Майкоп, 6 апреля 2020, 09:58 — REGNUM Незначительный рост цен на гречку, сезонные овощи и фрукты отмечается в магазинах в Адыгее.
Армия и оружие
ВСУ атаковали село в ДНР из противотанкового ракетного комплекса
Донецк, 5 апреля 2020, 18:33 — REGNUM Обстрел посёлка Ленинское (ДНР) из противотанкового ракетного комплекса устроили ВСУ 5 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Гаджеты
Партнер Xiaomi анонсировал выпуск энергоэффективных смарт-часов
Ранее компания Xiaomi анонсировала выпуск детских смарт-часов Xiaomi Mi Bunny 4. Этот гаджет будет оборудован двумя камерами и поддерживает 5G.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Экономика
Экономист призвал выплатить каждому россиянину 50 тыс. руб
Сегодня Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, высказал мнение, что на этом фоне власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Происшествия
В Таиланде от коронавируса умер россиянин
Мужчина долгое время проживал в Паттайе. В Таиланде от осложнений, вызванных коронавирусом, умер гражданин России.
Единоборства
Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова
Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
Политика
Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, "еще заявит о себе", пишет "Интерфакс".
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Армия и оружие
Холодные льды Арктики стали объектом «горячего интереса» России и США
Последнее время Арктика начинает интересовать многие страны мира. Но наибольший интерес она вызывает у России и США.
Общество
У 20 прибывших из России граждан Китая подтвердили коронавирус
В Китае за сутки подтвердили коронавирус у 20 граждан страны, возвращавшихся на родину из Москвы транзитом через Владивосток.
Общество
Супруги умерли от коронавирусной инфекции с разницей в шесть минут
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
Финансы
Доллар и евро открылись снижением к рублю
В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
Политика
В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина
Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас опубликовал видео с 2-месячной дочкой
На видео Маша, не без помощи любимого папы, учится танцевать. Судя по всему, это занятие малышке очень нравится.
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики
Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.