с чего всё началось

В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу. Об этом сообщило правительство региона.

В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам

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Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

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Армия и оружие ВСУ атаковали село в ДНР из противотанкового ракетного комплекса Донецк, 5 апреля 2020, 18:33 — REGNUM Обстрел посёлка Ленинское (ДНР) из противотанкового ракетного комплекса устроили ВСУ 5 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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