с чего всё началось

«Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции», — сказал министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук. Если приморца на улице остановят полицейские, то ему необходимо предъявить: паспорт, SMS-пропуск и справку с места работы.

В Приморье в режиме самоизоляции ввели пропускную систему по SMS

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