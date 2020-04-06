Коронавирус
REGNUMВ Приморье в режиме самоизоляции ввели пропускную систему по SMS
«Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции», — сказал министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук. Если приморца на улице остановят полицейские, то ему необходимо предъявить: паспорт, SMS-пропуск и справку с места работы.
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Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Глобальный экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, еще «заявит о себе», и к этому нужно быть готовыми.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
В Японии объявят режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Чрезвычайное положение в Японии из-за распространения нового коронавируса собирается объявить уже 7 апреля премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Происшествия
Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске
Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Общество
Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирус на дому
С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает проводить тестирование на вирус COVID-19 на дому.
Энергетика
Цена нефти марки Brent снизилась до $31,16
Стоимость фьючерса нефти WTI снизилась на 9,5% и составила 25,88 доллара за баррель.
Экономика
Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина
В 2019 году реальные доходы россиян показали незначительную положительную динамику (+0,8), но из-за глубокого падения в предыдущие годы доходы россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%. В 2020 году реальные доходы населения вновь снизятся, прогнозируют эксперты.
Общество
У жителя крымской Ялты обнаружили COVID-19 после поездки в Мексику
Симферополь, 6 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Ещё у одного жителя Крыма, который недавно вернулся на полуостров из Мексики, выявили COVID-19.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Экономика
Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул
Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Общество
Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Экономика
Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»
По словам Силуанова, резервов хватит, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и бюджете.
Общество
В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории Ростовской области запретили охоту.
Общество
Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступило 62 новых пациента
В инфекционную больницу №40 в Коммунарке за сутки поступило 62 новых пациента, всего там сейчас находятся 405 человек, сообщил главврач учреждения Денис Проценко.
Происшествия
В Курске умер пациент, у которого подозревали коронавирус
В Курске в инфекционной больнице имени Семашко умер мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний.
Путешествия
АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года
Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Общество
Елизавета II выступила со специальным обращением к подданным
Королева Великобритании Елизавета II выступила со специальным обращением к подданным, в котором напомнила им о твердости британского характера и самодисциплине.
Энергетика
Трамп пригрозил высокими пошлинами на нефть
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Экономика
РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
Общество
В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу
В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки.
Общество
Благовещение-2020: на какой день приходится праздник и как отмечается
В церковном календаре Благовещение Пресвятой Богородицы занимает особенное место.
Здоровье
В РФ начаты клинические испытания лекарств против коронавируса
Ранее Минздрав России дал согласие на проведение клинических испытаний для олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) на предмет его эффективности и безопасности при лечении людей, инфицированных коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, пояснили представители «Р-Фарм».
Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Шоу-бизнес