Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Приморье в режиме самоизоляции ввели пропускную систему по SMS

«Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции», — сказал министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук. Если приморца на улице остановят полицейские, то ему необходимо предъявить: паспорт, SMS-пропуск и справку с места работы.
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с чего всё началось
"Пропуск - это СМС, подтверждающее право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте
 правительства.
ТАСС01:19

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В Приморье введут систему электронных пропусков

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Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
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Стоимость фьючерса нефти WTI снизилась на 9,5% и составила 25,88 доллара за баррель.
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Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина

В 2019 году реальные доходы россиян показали незначительную положительную динамику (+0,8), но из-за глубокого падения в предыдущие годы доходы россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%. В 2020 году реальные доходы населения вновь снизятся, прогнозируют эксперты.
РБК 02:00
Общество

У жителя крымской Ялты обнаружили COVID-19 после поездки в Мексику

Симферополь, 6 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Ещё у одного жителя Крыма, который недавно вернулся на полуостров из Мексики, выявили COVID-19.
REGNUM 03:21
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Происшествия

Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах отпустили из отдела полиции

РБК вчера в 01:35
Экономика

Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул

Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Вести Подмосковья вчера в 12:18
Общество

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

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ФАН вчера в 17:43
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Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»

По словам Силуанова, резервов хватит, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и бюджете.
RT на русском вчера в 20:35
Общество

В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории Ростовской области запретили охоту.
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Общество

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В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
РИА Новости 02:07
Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступило 62 новых пациента

В инфекционную больницу №40 в Коммунарке за сутки поступило 62 новых пациента, всего там сейчас находятся 405 человек, сообщил главврач учреждения Денис Проценко.
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АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

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Трамп пригрозил высокими пошлинами на нефть

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.
РИА Новости вчера в 20:04
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Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
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РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

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РИА Новости 03:20
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В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу

В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 02:35
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Россиян предупредили о заморозках

В нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки.
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Благовещение-2020: на какой день приходится праздник и как отмечается

В церковном календаре Благовещение Пресвятой Богородицы занимает особенное место.
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В РФ начаты клинические испытания лекарств против коронавируса

Ранее Минздрав России дал согласие на проведение клинических испытаний для олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) на предмет его эффективности и безопасности при лечении людей, инфицированных коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, пояснили представители «Р-Фарм».
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Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
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Скончалась актриса Ширли Дуглас

Газета.Ru вчера в 22:04
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