Коронавирус
РБКВ Приморье от коронавируса умер второй пациент
Второй пациент умер от коронавирусной инфекции COVID-19 в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. Заболевание выявили у 62-летнего жителя города Арсеньев, который 18 марта вернулся из Египта.
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Шоу-бизнес
Гуф утверждает, что Джиган попал в больницу
Армия и оружие
В ОПК рассказали о трансформации подводных лодок «Ясень»
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» под названием «Казань» прошла модернизацию, ее длина стала меньше головного корабля.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
Экономика
Производители попросили Минсельхоз закрыть импорт огурцов и помидоров
Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что основной импорт томатов приходится как раз на весенние месяцы: март, апрель, май.
Общество
Правительство ввело ограничения на продажу масок
К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
Происшествия
На строительстве конгресс-холла в Челябинске украли 250 млн рублей
Киберспорт
Gambit начала с поражения на ESL One Los Angeles 2020
Первый матч на ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ состоялся между Gambit Esports и ViKin.gg.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Общество
Власти Приморья попросили не отправлять китайцев через Владивосток
Власти Приморья просят правительство РФ не отправлять граждан КНР на родину через Владивосток, а организовать для их вывоза чартер из Москвы в Пекин, так как некоторые из них, как выясняется, больны коронавирусом, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Политика
Германия обвинила США в конфискации медицинских масок
Германия обвинила США в конфискации уже оплаченных медицинских масок.
Футбол
66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе
Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома в Москве.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии
Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии. Их перечислили опрошенные РИА Новости эксперты.
Космос
Названа дата запуска российского аппарата «Луна-26»
Запуск космического аппарата "Луна-26", который создаст трехмерную карту Луны и поможет выбрать место для будущей высадки российских космонавтов, намечен на 13 ноября 2024 года.
Здоровье
В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 35
Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 4 апреля находится 72 человека, из них с новой коронавирусной инфекцией - 34 больных, в том числе 6 детей с COVID-19 – все лёгкой степени тяжести, состояние детей удовлетворительное.
Общество
Вандалы в Британии повредили «распространяющие коронавирус» вышки 5G
Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за рубежа
Россия сегодня, 6 апреля, возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран.
Технологии
Для Xbox Series X могут возродить популярную игру MechAssault
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Общество
Работающие красноярцы старше 65 лет смогут получить больничный
Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома.
Наука
Избыток соли в пище ослабляет иммунитет
Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на немецких учёных, которые ранее доказали, что соль повышает риск гипертонии, также она очень сильно снижает иммунитет человека.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Армия и оружие
В Сербии показали кадры работы российских военных специалистов
Минобороны Сербии продемонстрировало кадры работы российских военных специалистов, которые прибыли в страну для борьбы с пандемией коронавируса.
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.