Второй пациент умер от коронавирусной инфекции COVID-19 в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. Заболевание выявили у 62-летнего жителя города Арсеньев, который 18 марта вернулся из Египта.

В Приморье от коронавируса умер второй пациент

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