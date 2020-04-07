Коронавирус

Байкал24Байкал24В Приморье скончался второй пациент с коронавирусом

Во вторник, 7 апреля, стало известно, что в Приморском крае скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией. Погибшим оказался 62-летний житель города Арсеньев. В оперативном региональном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что мужчина вернулся из Египта еще 18 марта.
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В Приморском крае скончался приехавший из Египта пациент с коронавирусом

Ведомости00:47

В Приморье умер второй пациент с коронавирусом

РБКвчера в 21:41

В Приморье от коронавируса скончался второй пациент

RT на русскомвчера в 20:43

В Приморье от коронавируса умер второй пациент

РИА Новостивчера в 20:12

В Приморье умер второй человек с коронавирусом COVID-19

Владивосток-Новостивчера в 20:10

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 20:08

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Приморском крае

ZAB.RU03 апреля в 21:25
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Экономика

Цены на продукты могут подняться на 20% из-за коронавируса

Ряд продуктовых поставщиков планируют пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате чего их стоимость может подняться на 5 - 20%.
Газета.Ru 02:13
Общество

Работающие красноярцы старше 65 лет смогут получить больничный

Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома.
ИА 1-Line 05 апреля в 23:40
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Единоборства

Глава UFC заявил, что арендует частный остров для проведения боев

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что он близок к завершению сделки по организации боев на частном острове, включая турнир UFC 249.
РИА Новости 00:40
Финансы

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
ТАСС вчера в 14:01
Общество

Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Коммерсантъ вчера в 15:59
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 01:57
Гаджеты

Роскачество протестировало новые смартфоны

Эксперты Роскачества провели тестирование 18 новых смартфонов семи брендов.
Вечерняя Москва 01:00
Футбол

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru вчера в 12:12
Футбол

Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес

RT на русском вчера в 15:49
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

"Тучные времена прошли" Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о наступлении "новой реальности" в экономике.
РИА Новости 05 апреля в 19:29
Политика

NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
РБК 05 апреля в 16:12
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Общество

«Спортмастер» закрывает все магазины

«Спортмастер» временно закроет все свои магазины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании.
Рамблер вчера в 16:14
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
РБК вчера в 13:53
Политика

Reuters: ОПЕК+ может договориться, если США сократит добычу нефти

ОПЕК+ скорее всего, согласится на сокращение добычи нефти во время встречи 9 апреля. Это произойдет, если США сократят добычу.
Телеканал 360° вчера в 17:28
Происшествия

В Челябинске вскрыты злоупотребления на строительстве Конгресс-холла

В Челябинске вскрыты факты нецелевого использования средств на строительстве Конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС- 2020.
Российская газета вчера в 13:30
Происшествия

Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян

Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Известия вчера в 22:34
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
REGNUM вчера в 16:46
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Происшествия

РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин

Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова с 6 апреля временно закрыта на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 10:25
Армия и оружие

Пентагон попросил $20 млрд, чтобы противостоять КНР и РФ

Американские военные направили в Конгресс США запрос о выделении дополнительных $20 млрд для усиления возможности противостояния Китаю и России в Индо-Тихоокеанском регионе.
Московский Комсомолец вчера в 22:27
Общество

Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков

Правительство Приморья отказалось от идеи требовать обязательное наличие смс-пропусков от граждан с 7 апреля, со дня введения новой системы, заявил краевой министр связи Сергей Максимчук.
Интерфакс 01:42
Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru вчера в 04:15
Экономика

Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике

Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Суть событий вчера в 03:07
Наука

В России начались испытания теста для переболевших коронавирусом

Тест помогает выявить людей, уже переболевших COVID-19, в том числе в бессимптомной форме.
URA.Ru 01:08
Игры

Релиз игры The Last of Us: Part 2 перенесен

Компания-разработчик CD Projekt RED сообщила в своем Twitter-аккаунте, что выпуск игры перенесен на 17 сентября 2020 года.
Piter.tv 05 апреля в 11:19
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:21
Главное