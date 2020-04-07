Во вторник, 7 апреля, стало известно, что в Приморском крае скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией. Погибшим оказался 62-летний житель города Арсеньев. В оперативном региональном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что мужчина вернулся из Египта еще 18 марта.

В Приморье скончался второй пациент с коронавирусом

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