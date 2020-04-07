Коронавирус
Байкал24В Приморье скончался второй пациент с коронавирусом
Во вторник, 7 апреля, стало известно, что в Приморском крае скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией. Погибшим оказался 62-летний житель города Арсеньев. В оперативном региональном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что мужчина вернулся из Египта еще 18 марта.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Экономика
Цены на продукты могут подняться на 20% из-за коронавируса
Ряд продуктовых поставщиков планируют пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате чего их стоимость может подняться на 5 - 20%.
Общество
Работающие красноярцы старше 65 лет смогут получить больничный
Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Единоборства
Глава UFC заявил, что арендует частный остров для проведения боев
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что он близок к завершению сделки по организации боев на частном острове, включая турнир UFC 249.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Гаджеты
Роскачество протестировало новые смартфоны
Эксперты Роскачества провели тестирование 18 новых смартфонов семи брендов.
Футбол
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Футбол
Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
"Тучные времена прошли" Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о наступлении "новой реальности" в экономике.
Политика
NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt
Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
«Спортмастер» закрывает все магазины
«Спортмастер» временно закроет все свои магазины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Политика
Reuters: ОПЕК+ может договориться, если США сократит добычу нефти
ОПЕК+ скорее всего, согласится на сокращение добычи нефти во время встречи 9 апреля. Это произойдет, если США сократят добычу.
Происшествия
В Челябинске вскрыты злоупотребления на строительстве Конгресс-холла
В Челябинске вскрыты факты нецелевого использования средств на строительстве Конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС- 2020.
Происшествия
Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян
Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Общество
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Происшествия
РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин
Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова с 6 апреля временно закрыта на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Армия и оружие
Пентагон попросил $20 млрд, чтобы противостоять КНР и РФ
Американские военные направили в Конгресс США запрос о выделении дополнительных $20 млрд для усиления возможности противостояния Китаю и России в Индо-Тихоокеанском регионе.
Общество
Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков
Правительство Приморья отказалось от идеи требовать обязательное наличие смс-пропусков от граждан с 7 апреля, со дня введения новой системы, заявил краевой министр связи Сергей Максимчук.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Экономика
Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике
Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Наука
В России начались испытания теста для переболевших коронавирусом
Тест помогает выявить людей, уже переболевших COVID-19, в том числе в бессимптомной форме.
Игры
Релиз игры The Last of Us: Part 2 перенесен
Компания-разработчик CD Projekt RED сообщила в своем Twitter-аккаунте, что выпуск игры перенесен на 17 сентября 2020 года.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.