Коронавирус
РИА НовостиВ Приморье от коронавируса умер второй пациент
Второй пациент с коронавирусом - вернувшийся из Египта пенсионер - умер в Приморье, тесты долгое время показывали у него отрицательный результат на вирус, сообщает краевое правительство.
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Вторая смерть от коронавируса во Владивостоке: скончался приморец, вернувшийся из Египта
КП - Владивостоквчера в 19:50
Развивалась стремительно: подробности о смерти второго пациента с COVID-19 в Приморье
Восток-Медиавчера в 21:49
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Наука
Российская компания разрабатывает тест на иммунитет к коронaвирусу
Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, входящий в портфель Биофонда Российской венчурной компании (РВК), разрабатывает тест на выявление в крови людей антител к белкам коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении компании.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Здоровье
В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса
Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Общество
Предсказан рост числа банкротов в России
Предсказан рост числа банкротов в России в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус
Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Политика
Трамп угрожает Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства
США могут принять «ответные меры» в отношении Индии, если они введут запрет на отправку лекарств в Америку.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Экономика
Бизнес Сахалинской области поддержат на 1 млрд рублей
Южно-Сахалинск, 7 апреля 2020, 04:06 — REGNUM Предпринимателей Сахалина и Курил в период пандемии COVID-19 поддержат на 1 млрд рублей.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Космос
Гигантская озоновая дыра над Арктикой закроется через пару недель
Примечательно, что площадь озоновой дыры, которая вызвала такой переполох в научной среде и СМИ, по оценкам специалистов, составила около одного миллиона км.кв. Ученые связывают ее появление с аномальными атмосферными условиями, в том числе с очень низкими температурами воздуха в стратосфере, что и привело к резкому падению уровня озона в указанном месте.
Общество
Виктор Томенко назвал организации, которые могут продолжить работу в Алтайском крае
Губернатор Виктор Томенко записал видеообращение к жителям Алтайского края. Оно появилось на его официальной странице в Инстаграме.
Армия и оружие
NI рассказало, как БПЛА усилили армии США, России и Израиля
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900
Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Происшествия
Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала
Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.
Авто
Появились фотографии новой «Волги» на базе Aurus
В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для возвращения граждан из-за границы
Россия временно приостановила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из-за рубежа 4 апреля, чтобы не допустить новую волну завозных случаев заражения коронавирусом.
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
Шоу-бизнес
Елена Воробей рассказала о спасении дочери от инвалидности
Дочь юмористки Елены Воробей могла остаться инвалидом, если бы ей не сделали операцию на позвоночнике.
Экономика
ЦБ и правительство рассмотрят участие НПФ в фондах
ЦБ и правительство рассмотрят участие НПФ в фондах Правительство и Банк России к середине мая должны проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в фонды прямых и венчурных инвестиций.
Технологии
Mail.ru Group перезапустила ICQ
Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Здоровье
В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса
Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Общество
Пенсии в апреле выплатят досрочно
Как сообщили в Кировском отделении «Почты России», пенсии и пособия за текущий месяц будут доставлены в кратчайшие сроки: до 12 апреля включительно.
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Общество