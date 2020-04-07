Второй пациент с коронавирусом - вернувшийся из Египта пенсионер - умер в Приморье, тесты долгое время показывали у него отрицательный результат на вирус, сообщает краевое правительство.

В Приморье от коронавируса умер второй пациент

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