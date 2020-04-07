Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Приморье от коронавируса умер второй пациент

Второй пациент с коронавирусом - вернувшийся из Египта пенсионер - умер в Приморье, тесты долгое время показывали у него отрицательный результат на вирус, сообщает краевое правительство.
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В Приморье умер второй пациент с коронавирусом

РБКвчера в 21:41

Вторая смерть от коронавируса во Владивостоке: скончался приморец, вернувшийся из Египта

КП - Владивостоквчера в 19:50

В Приморье от коронавируса скончался второй пациент

RT на русскомвчера в 20:43

В Приморье от коронавируса умер второй пациент

РИА Новостивчера в 20:12

В Приморье умер второй человек с коронавирусом COVID-19

Владивосток-Новостивчера в 20:10

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 20:08

Развивалась стремительно: подробности о смерти второго пациента с COVID-19 в Приморье

Восток-Медиавчера в 21:49
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Наука

Российская компания разрабатывает тест на иммунитет к коронaвирусу

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, входящий в портфель Биофонда Российской венчурной компании (РВК), разрабатывает тест на выявление в крови людей антител к белкам коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении компании.
РИА Новости вчера в 04:30
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Здоровье

В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса

Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Первый канал 00:38
Общество

Предсказан рост числа банкротов в России

Предсказан рост числа банкротов в России в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом.
Lenta.ru вчера в 18:34
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус

Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Территория новостей вчера в 12:40
Политика

Трамп угрожает Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства

США могут принять «ответные меры» в отношении Индии, если они введут запрет на отправку лекарств в Америку.
ToDay News Ufa вчера в 23:09
Политика

В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:36
Экономика

Бизнес Сахалинской области поддержат на 1 млрд рублей

Южно-Сахалинск, 7 апреля 2020, 04:06 — REGNUM Предпринимателей Сахалина и Курил в период пандемии COVID-19 поддержат на 1 млрд рублей.
REGNUM вчера в 21:06
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Космос

Гигантская озоновая дыра над Арктикой закроется через пару недель

Примечательно, что площадь озоновой дыры, которая вызвала такой переполох в научной среде и СМИ, по оценкам специалистов, составила около одного миллиона км.кв. Ученые связывают ее появление с аномальными атмосферными условиями, в том числе с очень низкими температурами воздуха в стратосфере, что и привело к резкому падению уровня озона в указанном месте.
Актуальные Новости вчера в 09:54
Общество

Виктор Томенко назвал организации, которые могут продолжить работу в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко записал видеообращение к жителям Алтайского края. Оно появилось на его официальной странице в Инстаграме.
Алтайская правда вчера в 22:43
Армия и оружие

NI рассказало, как БПЛА усилили армии США, России и Израиля

Политическая Экспертиза вчера в 05:51
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Общество

В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900

Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Woman.ru вчера в 16:19
Происшествия

Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала

Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.
ТАСС вчера в 21:44
Авто

Появились фотографии новой «Волги» на базе Aurus

В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 05 апреля в 14:40
Общество

Россия возобновила авиарейсы для возвращения граждан из-за границы

Россия временно приостановила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из-за рубежа 4 апреля, чтобы не допустить новую волну завозных случаев заражения коронавирусом.
Политическая Экспертиза вчера в 13:56
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Елена Воробей рассказала о спасении дочери от инвалидности

Дочь юмористки Елены Воробей могла остаться инвалидом, если бы ей не сделали операцию на позвоночнике.
Телеканал 360° вчера в 17:51
Экономика

ЦБ и правительство рассмотрят участие НПФ в фондах

ЦБ и правительство рассмотрят участие НПФ в фондах Правительство и Банк России к середине мая должны проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в фонды прямых и венчурных инвестиций.
Коммерсантъ 05 апреля в 18:38
Технологии

Mail.ru Group перезапустила ICQ

Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
ИКС вчера в 02:55
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости вчера в 15:47
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.
РБК вчера в 13:53
Общество

В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
РБК вчера в 02:20
Здоровье

В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
РБК вчера в 21:54
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
РИА Новости вчера в 21:38
Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru вчера в 04:15
Общество

Пенсии в апреле выплатят досрочно

Как сообщили в Кировском отделении «Почты России», пенсии и пособия за текущий месяц будут доставлены в кратчайшие сроки: до 12 апреля включительно.
Newsler.ru вчера в 12:06
Экономика

Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Вести.Ru 00:37
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Коммерсантъ вчера в 14:23
Главное