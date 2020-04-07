Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Приморье от коронавируса скончался второй пациент

Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство.
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В Приморье от коронавируса умер второй пациент

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