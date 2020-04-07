Коронавирус
RT на русскомВ Приморье от коронавируса скончался второй пациент
Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство.
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Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Политика
Украина выразила России протест из-за весеннего призыва в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с началом весеннего призыва в Крыму.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса
Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В Башкирии в РКБ подозревают вспышку коронавируса
В Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса.
Общество
В Китае диагностировали коронавирус у 20 человек, приехавших из Москвы
Власти провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, которая граничит с Россией, выявили за минувшие сутки 20 новых случаев коронавируса.
Космос
На Марсе обнаружены две искусственные структуры
Основатель паранормального новостного блога ET Data Base Скотт С. Уоринг считает, что он нашел свидетельство разумной жизни на Марсе.
Общество
Назван эффективный способ профилактики коронавируса
Как считает Горелов, в вопросе создания вакцины против коронавируса Россия окажется интегрирована в мировое пространство, сообщает «Рен ТВ».
Общество
Виктор Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разместил видеообращение к жителям региона в своем Instagram-аккаунте.
Политика
Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
Общество
Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
Общество
В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках
Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
Общество
Тестирования на коронавирус на дому начинает проводить Роспотребнадзор
Процедура проводится Центром молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). Она проводится практически бесконтактно.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу
Шоу-бизнес
Анна Снаткина показала себя после трехдневной голодовки
Общество
В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля
Система электронных пропусков будет введена в Приморье в рамках борьбы с распространением коронавируса во вторник 7 апреля.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Здоровье
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Здоровье
8 вопросов об авитаминозе: как поддержать организм весной и есть ли толк от поливитаминов
Обычно витамины пьются курсами в период авитаминоза — чаще всего осенью, зимой и весной.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Происшествия
В Корсакове при обрушении строительных лесов пострадали трое рабочих
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», при этом пострадали трое рабочих. ЧП случилось на строительном объекте компании «Восток- ДСМ».
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Энергетика
Bloomberg: США и Канада не приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля
США и Канада не получили приглашения на совещание стран ОПЕК+ в видеоформате, назначенное на 9 апреля.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы
С 6 апреля Россия возобновила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из зарубежных стран.
Хоккей
Панарин о самоизоляции в США: фляга уже подъезжает немножко
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Артемий Панарин рассказал, как он справляется с режимом самоизоляции в связи с коронавирусом в США.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Армия и оружие
США ввели режим ЧП на военных базах в Японии
По последним данным, число заболевших коронавирусом в Японии достигло 3,6 тыс. В стране до 6 мая в семи префектурах, включая Токио, будет введен режим чрезвычайного положения: будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны.