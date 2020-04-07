Наличие СМС-пропуска у жителей Приморья пока не является обязательным для передвижения, им достаточно иметь при себе справку от работодателя и паспорт. Об этом сообщил во вторник журналистам министр цифрового развития и связи региона Сергей Максимчук.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

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Общество В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.

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Происшествия Жительницу Забайкалья осудили за поджог дома с двумя детьми Забайкальский краевой суд приговорил к 21 году лишения свободы 29-летнюю жительницу Красночикойского района, которая сожгла дом, когда там были два ее малолетних ребенка, сообщили в пресс-службе суда.

Общество Самолет S7 из Токио с россиянами сел во Владивостоке Ранее в пресс-службе S7 сообщили, что компания на фоне ситуации с коронавирусом получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов: из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.

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Общество В Приморье начинает действовать система электронных пропусков С сеголдняшнего дня в Приморье начинает действовать система пропусков для жителей края, которым нужно в период самоизоляции добраться на работу и обратно.

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