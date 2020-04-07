Коронавирус
ТАССВ Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков
Наличие СМС-пропуска у жителей Приморья пока не является обязательным для передвижения, им достаточно иметь при себе справку от работодателя и паспорт. Об этом сообщил во вторник журналистам министр цифрового развития и связи региона Сергей Максимчук.
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Последние новости про пропуска в Приморье: выход на улицу по SMS пока отменяется
КП - Владивосток00:42
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Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Здоровье
В Израиле выявлено более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом
В настоящее время состояние более ста человек требует применение аппаратов ИВЛ.
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
Общество
Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому
«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Политика
Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
Общество
В России за сутки зафиксировали 1154 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 1154 новых случая коронавируса. Заболевшие найдены в 43 регионах.
Футбол
Игроки «Локомотива» отказались от понижения в зарплате
Напомним, московский "Спартак" стал первым клубом РПЛ, чьи футболисты согласились на понижение зарплат.
Общество
Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс
За сутки в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России.
Здоровье
Глава Минздрава попросил не лечиться от коронавируса алкоголем
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко попросил жителей России не пытаться лечить коронавирус алкоголем, это приводит к ухудшению ситуации.
Происшествия
Жительницу Забайкалья осудили за поджог дома с двумя детьми
Забайкальский краевой суд приговорил к 21 году лишения свободы 29-летнюю жительницу Красночикойского района, которая сожгла дом, когда там были два ее малолетних ребенка, сообщили в пресс-службе суда.
Происшествия
Главврач РКБ имени Куватова прокомментировала слухи о сбегающих через окно сотрудниках
Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова прокомментировала информацию о том, что сотрудники больницы, которая закрыта на карантин, сбегают через окно.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Общество
Самолет S7 из Токио с россиянами сел во Владивостоке
Ранее в пресс-службе S7 сообщили, что компания на фоне ситуации с коронавирусом получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов: из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.
Общество
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала о своем отношении к изменам
Популярная телеведущая Ксения Бородина считает себя экспертом в области отношений.
Общество
Минпромторг проведет проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
Замминистра Минпромторга Дмитрий Овсянников устроил скандал, когда при входе в аэропорт Ижевска у него попросили документы и билет на самолет.
Общество
В Крыму выявлены 22 заразившихся COVID-19
В Крыму выявлен 22-й по счету случай заражения коронавирусной инфекцией.
Гаджеты
Обновление Windows 10 привело к очередным проблемам у пользователей
Речь идет о пакете обновлений «Десятки» KB4541335, выпущенном 25 марта. Обновление не является обязательным для установки.
Футбол
Легкоатлетка Семеня одолела Роналду в его челлендже
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня приняла участие в челлендже, который запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Общество
В Приморье начинает действовать система электронных пропусков
С сеголдняшнего дня в Приморье начинает действовать система пропусков для жителей края, которым нужно в период самоизоляции добраться на работу и обратно.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Происшествия
Четыре новых случая коронавируса обнаружены в Удмуртии
Всего в регионе обнаружены 9 заболевших Сразу 4 новых случая заболевания коронавирусом обнаружили инфекционисты Удмуртии.
Спорт
Экс-игрок «Локомотива» Алиев пожаловался на симптомы коронавируса
Бывший футболист «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что у него поднялась температура и появился кашель.
Общество
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Общество
Восемь новых случаев коронавируса зафиксировали в Ростовской области
В Ростовской области обнаружили 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.