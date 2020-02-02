Общество

Primpress.ruPrimpress.ruВ Приморье откроют изоляционные пункты для граждан Китая

Изоляционные пункты для граждан Китая с подозрением на коронавирус откроют в Приморье, сообщает PRIMPRESS. и кто обладает видом на жительство в России. Пункты должны открыть в Хасанском, Октябрьском и Пограничном районах, а также Артеме.
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Олег Кожемяко
До сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство.
— Олег Кожемяко, российский политикТК Звезда вчера в 21:11
с чего всё началось
В приграничный районах Приморского края для граждан Китая откроются карантинные пункты, сообщил
 в своем Instagram-аккаунте глава региона Олег Кожемяко.
РБКвчера в 22:01

Подробнее о событии

В Приморье для граждан Китая откроют карантинные пункты

РБКвчера в 22:01

В Приморье для карантина граждан КНР сделают временные пункты

Российская газетавчера в 21:25

В Приморье сообщили об открытии карантинных пунктов для граждан КНР

RT на русскомвчера в 20:37

Пункты карантина для приезжающих из КНР построят в Приморье

REGNUMвчера в 21:19

В Приморье заработают пункты размещения для прохождения карантина

РЕН ТВвчера в 20:29

Въезжающих в Приморье граждан Китая с ВНЖ изолируют на карантин

РИА Новостивчера в 20:21

В приграничных с Китаем районах Приморья открывают карантинные пункты для граждан КНР

ТАССвчера в 20:10
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