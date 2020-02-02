с чего всё началось

До сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство.

Изоляционные пункты для граждан Китая с подозрением на коронавирус откроют в Приморье, сообщает PRIMPRESS. и кто обладает видом на жительство в России. Пункты должны открыть в Хасанском, Октябрьском и Пограничном районах, а также Артеме.

В Приморье откроют изоляционные пункты для граждан Китая

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