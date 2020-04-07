Коронавирус

Deita.ruDeita.ruВ Приморье отменили смс-пропуска

Наличие СМС пропуска не является обязательным – такое решение приняли власти Приморья, заявил на брифинге заместитель председателя правительства края Сергей Максимчук. Сегодня в Приморье заработал пропускной режим.
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В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска

РБК02:56

Сделано важное заявление относительно пропускной системы в Приморье

Primpress.ru00:59

Губернатор Приморья рассказал о пропускной системе в регионе

REGNUM03:36

Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков

Интерфакс01:42

Выходить на улицу приморцам можно без «разрешительного» sms-кода

Восток-Медиа01:20

Последние новости про пропуска в Приморье: выход на улицу по SMS пока отменяется

КП - Владивосток00:42

В Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков

ТАСС02:39
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Экономика

В Китае оживились продажи жилья

По данным консалтинговой компании Capital Economics, которая отслеживает количество продаж недвижимости в 30 крупных городах материкового Китая, за первые 17 дней марта текущего года было совершено 39,4 тыс. сделок купли-продажи по сравнению с 4,58 тыс. за тот же период в феврале.
Коммерсантъ 05:29
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
REGNUM 04:49
Общество

Лукашенко назвал число госпитализированных с COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
RT на русском 06:36
Футбол

Чиновников ФИФА обвинили во взятках за ЧМ-2018 в России

В документе на 69 страницах утверждается, что бывшие сотрудники разных структур ФИФА получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
News.ru 02:19
Общество

В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Известия 03:32
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:38
Здоровье

В Волжском к сентябрю построят инфекционную больницу

Сегодня губернатор Андрей Бочаров осмотрел инфекционный госпиталь, организованный для пациентов, зараженных новым вирусом, на площадке волжской больницы.
Московский Комсомолец 03:26
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Летидор 02:34
Технологии

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ предупредил россиян о новом виде мошенничества с банковскими картами Сбербанка, основанном на популярной программе TeamViewer и ее аналогах, обеспечивающих доступ к устройству пользователя.
РИА Новости 05:55
Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru вчера в 04:15
Происшествия

В Уфе упавший рекламный щит насмерть задавил женщину

Женщина погибла на улице в Уфе из-за падения рекламного щита, сообщили в администрации города.
РИА Новости 05:15
Игры

Создатель оригинальной DayZ работает над новой масштабной игрой

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:07 — REGNUM Создатель оригинальной модификации DayZ Дин Холл работает над новой масштабной игрой с элементами выживания.
REGNUM 04:07
Происшествия

В даркнете обнаружили конкурента Банка России

Lenta.ru вчера в 19:50
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Политика

ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования

Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 06:07
Здоровье

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Известия 03:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл остается принцессой Великобритании

Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
Bimru.ru вчера в 04:59
Происшествия

В Ростовской области коронавирус подтвержден у 17 жителей

Дополнительная диагностика в ростовском референс-центре подтвердила коронавирус у 8 находившихся под наблюдением врачей пациентов с предварительно положительным тестом.
Правительство Ростовской области 03:38
Общество

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Общество

Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля

ТАСС 06:23
Политика

Путин отправил Джонсону телеграмму с пожеланием победить коронавирус

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, телеграмму со словами поддержки.
Известия 06:25
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА 05:19
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга

РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
РБК 02:15
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад

Бывшая супруга певца Александра Малинина Инна Курочкина ушла из жизни несколько месяцев назад.
Пятый канал 02:10
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
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