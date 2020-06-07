Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Приморье отменили обязательный карантин для приезжающих

Прохождение обязательного двухнедельного карантина отменяется с 7 июня для приезжающих в Приморский край, 5 июня сообщает пресс-служба краевого правительства.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

В Приморье отменили двухнедельный карантин для въезжающих в регион

РБК01:36

Обязательный карантин для всех прибывающих в Приморье отменен

АиФ Владивосток05 июня в 20:10

В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин

Российская газетавчера в 21:30

В Приморском крае отменили карантин для въезжающих в регион

Газета.Ruвчера в 21:19

В Приморье отменили карантин для въезжающих в регион

RT на русскомвчера в 21:12

В Приморье отменили двухнедельный карантин для прибывающих

Коммерсантъвчера в 21:53

В Приморье с 7 июня отменят обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в регион

ТАСС04 июня в 20:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
597
Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
770
Общество

В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:21
515
Единоборства

Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил, что завершает свою карьеру.
Российская газета 03:04
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
120
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
440
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
319
Здоровье

На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

В Сахалинской области закрыли на карантин Корсаковскую центральную районную больницу после заболевания коронавирусом семи сотрудников и одного пациента этого лечебного учреждения.
RT на русском 02:12
8
Общество

В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человека

В больницах Свердловской области за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще два пациента.
Екатеринбург Онлайн 05 июня в 02:46
Шоу-бизнес

Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами

35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
Общество

Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 05 июня в 07:08
24
Политика

Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу

Президент России Владимир Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу.
Piter.tv 04 июня в 11:09
3,8K
Кино

Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
8
Авто

Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Самыми проблемными признаны вариаторы компании Nissan: из десяти моделей с капризными коробками передач сразу шесть моделей японской фирмы 2012-2015 годов выпуска — Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60.
Motor вчера в 08:15
Политика

МИД РФ заявил о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко высказал опасения, что НАТО может организовать провокации в день проведения парада Победы 24 июня.
Южный Федеральный вчера в 14:20
787
Космос

ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем

На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
AstroNews.ru вчера в 06:42
Происшествия

В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины

ТАСС вчера в 23:31
9
Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
2,6K
Происшествия

В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте

Сотрудник МЧС в городе Анжеро-Судженск умер в субботу в больнице Кемерово от травмы, полученной во вторник на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 02:35
4
Экономика

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
7
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
667
Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
230
Общество

Минюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России

Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса.
Коммерсантъ 05 июня в 16:51
1K
Гаджеты

Список смартфонов, которые получат Android 11

Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 05 июня в 00:58
46
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
48
Армия и оружие

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
46
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
1,5K
Политика

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
36
Единоборства

Гарбрандт отправил в нокаут Асcунсао на UFC 250

Американский боец Коди Гарбрандт победил бразильского спортсмена Рафаэла Ассунсана в со-главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 250.
Газета.Ru 00:05
Наука

Движение молекул сняли на видео с частотой 1600 кадров в секунду

iReactor вчера в 14:06
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное