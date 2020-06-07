Прохождение обязательного двухнедельного карантина отменяется с 7 июня для приезжающих в Приморский край, 5 июня сообщает пресс-служба краевого правительства.

В Приморье отменили обязательный карантин для приезжающих

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