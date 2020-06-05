с чего всё началось

Власти Приморского края смягчили требования для прибывающих в регион граждан: теперь они освобождаются от обязательной двухнедельной обсервации. Эта мера вступит в силу с 7 июня, передает «Газета.ru» со ссылкой на сайт краевого правительства.

В Приморье отменили двухнедельный карантин для приезжающих

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