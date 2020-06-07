Коронавирус

РБКРБКВ Приморье отменили двухнедельный карантин для въезжающих в регион

В Приморском крае с 7 июня отменили 14-дневный карантин для приезжающих в регион граждан. Такое решение ранее принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте краевого правительства.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

В Приморском крае отменили карантин для въезжающих в регион

Газета.Ruвчера в 21:19

В Приморье отменили двухнедельный карантин для прибывающих

Коммерсантъвчера в 21:53

В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин

Российская газетавчера в 21:30

В Приморье отменили двухнедельный карантин для въезжающих в регион

РБК01:36

В Приморье отменили карантин для въезжающих в регион

RT на русскомвчера в 21:12

В Приморье с 7 июня отменят обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в регион

ТАСС04 июня в 20:06

В Приморье отменили карантин

Владивосток-Новости04 июня в 19:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Политика

Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран

Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
2
Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 196 случаев заражения SARS-CoV-2

Ростов-на-Дону, 5 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировали 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05 июня в 03:54
1,1K
Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
737
Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
39
Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
468
Общество

Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — раскрыл детали собеседник агентства.
Lenta.ru 05:51
Общество

У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус

У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 06:07
2
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Политика

Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске.
Piter.tv 04:41
1,2K
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
2,2K
Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru вчера в 01:58
365
Происшествия

Уфимская дознавательница рассказала о приказе прийти на скандальную вечеринку

Обвинявшая своих коллег в изнасиловании уфимская дознавательница Гульназ Фахтлисламова заявила, что ей приказали прийти на скандальную вечеринку, и подчеркнула, что будет добиваться отмены решения суда, который оправдал двоих полицейских по этому делу.
Взгляд.ру 05:54
Политика

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском 05 июня в 18:14
332
Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
46
Общество

Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 12:57
11
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
171
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
160
Единоборства

Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою шоу UFC 250

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес из Бразилии победила канадку Фелисию Спенсер в главном бою UFC 250 в Лас-Вегасе.
RT на русском 01:08
Политика

Глава МИД ФРГ назвал Китай будущей супердержавой

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал Китай будущей супердержавой и призвал не ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами.
ТАСС 03:06
1
Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru вчера в 06:40
808
Авто

Компания Renault объявила о скидках на свои авто в июне

32CARS.ru 05 июня в 03:31
22
Спорт

Студия Kavkaz Sila Games анонсировала симулятор приготовления шашлыка — игра выйдет в Steam

В Steam появилась страница игры Kebab Simulator от студии Kavkaz Sila Games.
CyberSport.ru 05:22
Политика

Польша завершила первый этап строительства канала в обход России

Evo-rus.com 05 июня в 08:49
218
Политика

Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС

Украинский радикал Дмитрий Корчинский предложил на своей странице в Facebook уничтожить Каховское водохранилище, чтобы Крым уже точно нельзя было обеспечить водой с территории Украины.
Утро.ru 05 июня в 11:23
42
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
3,9K
Футбол

В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав

Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
5
Общество

Часть вступительных испытаний в российские колледжи может пройти очно

Вступительные испытания в колледжи по творческим и спортивным направлениям могут пройти очно по решению учреждения, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
РИА Новости 04:57
2
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе

Альбина Джанабаева ограждает сыновей, которых она родила от Валерия Меладзе, от чрезмерного внимания публики.
7Дней.ру вчера в 15:00
Космос

Прибор на МКС помогает исследователям понять молнии

AstroNews.ru вчера в 07:04
Общество

В Самарской области еще 104 человека заболели коронавирусом

В Самарской области на 6 июня зарегистрировали еще 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
АиФ Самара вчера в 04:44
322
Как работают Яндекс.Новости?
Главное