Коронавирус
РБКВ Приморье отменили двухнедельный карантин для въезжающих в регион
В Приморском крае с 7 июня отменили 14-дневный карантин для приезжающих в регион граждан. Такое решение ранее принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте краевого правительства.
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Политика
Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран
Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
Здоровье
В Ростовской области зарегистрировано 196 случаев заражения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 5 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировали 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05 июня в 03:54
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Общество
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — раскрыл детали собеседник агентства.
Lenta.ru 05:51
Общество
У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус
У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 06:07
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Политика
Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске.
Piter.tv 04:41
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru вчера в 01:58
Происшествия
Уфимская дознавательница рассказала о приказе прийти на скандальную вечеринку
Обвинявшая своих коллег в изнасиловании уфимская дознавательница Гульназ Фахтлисламова заявила, что ей приказали прийти на скандальную вечеринку, и подчеркнула, что будет добиваться отмены решения суда, который оправдал двоих полицейских по этому делу.
Взгляд.ру 05:54
Политика
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском 05 июня в 18:14
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 12:57
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Единоборства
Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою шоу UFC 250
Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес из Бразилии победила канадку Фелисию Спенсер в главном бою UFC 250 в Лас-Вегасе.
RT на русском 01:08
Политика
Глава МИД ФРГ назвал Китай будущей супердержавой
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал Китай будущей супердержавой и призвал не ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами.
ТАСС 03:06
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru вчера в 06:40
Авто
Компания Renault объявила о скидках на свои авто в июне
32CARS.ru 05 июня в 03:31
Спорт
Студия Kavkaz Sila Games анонсировала симулятор приготовления шашлыка — игра выйдет в Steam
В Steam появилась страница игры Kebab Simulator от студии Kavkaz Sila Games.
CyberSport.ru 05:22
Политика
Польша завершила первый этап строительства канала в обход России
Evo-rus.com 05 июня в 08:49
Политика
Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС
Украинский радикал Дмитрий Корчинский предложил на своей странице в Facebook уничтожить Каховское водохранилище, чтобы Крым уже точно нельзя было обеспечить водой с территории Украины.
Утро.ru 05 июня в 11:23
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
Общество
Часть вступительных испытаний в российские колледжи может пройти очно
Вступительные испытания в колледжи по творческим и спортивным направлениям могут пройти очно по решению учреждения, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
РИА Новости 04:57
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе
Альбина Джанабаева ограждает сыновей, которых она родила от Валерия Меладзе, от чрезмерного внимания публики.
7Дней.ру вчера в 15:00
Космос
Прибор на МКС помогает исследователям понять молнии
AstroNews.ru вчера в 07:04
Общество
В Самарской области еще 104 человека заболели коронавирусом
В Самарской области на 6 июня зарегистрировали еще 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
АиФ Самара вчера в 04:44