В Приморском крае с 7 июня отменили 14-дневный карантин для приезжающих в регион граждан. Такое решение ранее принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте краевого правительства.

В Приморье отменили двухнедельный карантин для въезжающих в регион

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