Коронавирус

РБКРБКВ Приморье отменили двухнедельный карантин для въезжающих в регион

В Приморском крае с 7 июня отменили 14-дневный карантин для приезжающих в регион граждан. Такое решение ранее принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте краевого правительства.
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В Приморье отменили карантин для въезжающих в регион

RT на русскомвчера в 21:12

В Приморье отменили двухнедельный карантин для прибывающих

Коммерсантъвчера в 21:53

В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин

Российская газетавчера в 21:30

В Приморском крае отменили карантин для въезжающих в регион

Газета.Ruвчера в 21:19

В Приморье отменили двухнедельный карантин для въезжающих в регион

РБК01:36

В Приморье с 7 июня отменят обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в регион

ТАСС04 июня в 20:06

В Приморье отменили карантин

Владивосток-Новости04 июня в 19:22
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