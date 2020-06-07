Коронавирус
РБКВ Приморье отменили двухнедельный карантин для въезжающих в регион
В Приморском крае с 7 июня отменили 14-дневный карантин для приезжающих в регион граждан. Такое решение ранее принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте краевого правительства.
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Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
Общество
The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
Происшествия
Туман заставил самолеты задержать посадку в Пулково
Минимум пять самолетов задержались с посадкой в петербургском аэропорту Пулково из-за погодных условий в начале ночи 7 июня.
Мойка78 вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
Общество
Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
Шоу-бизнес
В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве.
News.ru 06:45
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения НАТО
В Балтийском море стартовали международные учения Baltops, в которых принимают участие представители 19 стран НАТО.
Lenta.ru 07:21
Общество
Журналист Илья Азар вышел на свободу
Эхо Москвы 05:59
Армия и оружие
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства на шасси MAN SX45, уничтоженный турецким дроном, попал на видео.
Lenta.ru 05 июня в 15:27
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости 06:39
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
Падчерица Ивана Урганта приняла участие в протестах в США
Территория новостей 02:22
Игры
Зрелищный автоспортивный симулятор GRID отдают за 217 рублей
GRID представляет их себя зрелищный симулятор гонок, в котором геймерам представлены культовые автомобили, начиная от современных, заканчивая классическими моделями.
Ferra 05:31
Общество
Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
Общество
Многотысячная акция против расизма проходит в Мадриде
Газета.Ru 06:59
Политика
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет.
Российская газета 04:08
Общество
Украинская журналистка послала Порошенко на три буквы
Журналистка Елена Бойко выразила надежду на скорейшую смерть или судебное преследование бывшего президента Украины Петра Порошенко 7 июня в интервью НТВ.
ИА Красная Весна 06:39
Общество
Обновлена карта заражений в районах Нижегородской области
В 25 районах Нижегородской области за последние сутки не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.
Открытый Нижний 07:32
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из введенных из-за коронавируса мер как можно скорее.
Газета.Ru вчера в 08:42
Единоборства
Нуньес установила достижение, победив Спенсер на UFC 250
Бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение, победив в главном бою вечера на UFC 250 канадку Фелицию Спенсер.
МК-Спорт 06:45
Общество
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
РИА Новости 07:29
Футбол
Кафу: «Александер-Арнольд может стать одним из лучших футболистов в мире»
Если Трент будет продолжает играть на таком уровне, он будет считаться одним из лучших футболистов в мире.
Евро-футбол.ру 02:45