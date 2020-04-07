Коронавирус

Deita.ruDeita.ruВ Приморье отменили смс-пропуска

Наличие СМС пропуска не является обязательным – такое решение приняли власти Приморья, заявил на брифинге заместитель председателя правительства края Сергей Максимчук. Сегодня в Приморье заработал пропускной режим.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска

РБК02:56

В Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков

ТАСС02:39

Последние новости про пропуска в Приморье: выход на улицу по SMS пока отменяется

КП - Владивосток00:42

В Приморье отложили введение системы смс-пропусков

Российская газета01:41

Выходить на улицу приморцам можно без «разрешительного» sms-кода

Восток-Медиа01:20

Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков

Интерфакс01:42

Сделано важное заявление относительно пропускной системы в Приморье

Primpress.ru00:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Здоровье

В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19

Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
REGNUM 08:10
Общество

СКР проверит блогеров, продающих маски по завышенным ценам

«ГСУ СК РФ по Москве поручено организовать проверку в связи с появлением в сети Интернет многочисленных предложений приобрести маски по завышенным ценам, которые не обладают необходимыми фильтрационными и защитными свойствами», - пояснила Петренко.
Московский Комсомолец 08:36
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Политика

Путин ввел уголовную ответственность за уничтожение памятников воинам

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских памятников и захоронений.
Lenta.ru 08:53
Общество

Россиянина оштрафовали на 15 тысяч за чтение на набережной

В Калининграде суд оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Рамблер 09:16
Общество

Представитель Джонсона рассказал о состоянии британского премьера

Состояние политика назвали стабильным. Джонсон не нуждается в искусственной вентиляции легких и обходится кислородной маской.
НТВ 08:51
Общество

Минпромторг: запаса продуктов в России хватит на два месяца

Запаса продуктов питания в России хватит еще на два месяца. Об этом заявили сегодня в Минпромторге.
Экономика сегодня 06:58
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Rambler News Service 07:00
Энергетика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Коммерсантъ 09:42
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv 05:44
Здоровье

Елена Малышева о коронавирусе: «Инфицированы будут практически все»

Подтверждая свои слова, телеведущая пояснила, что уже сейчас большинство людей переносят коронавирус на ногах и почти бессимптомно.
Online47.ru 08:10
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Футбол

Матчи РПЛ могут доиграть при пустых трибунах

Российскими клубами обсуждается возможность проведения матчей РПЛ при пустых трибунах после того, как сезон снова возобновится.
Sport.ru 05:00
Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу в России еще не пройден, следует из информации с сайта Кремля.
Газета.Ru 09:12
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Футбол

США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
РБК 04:00
Общество

В Тверской области ключевые предприятия экономики продолжат работу

На предприятия, которые вошли в перечень, не распространяется режим нерабочих дней.
REGNUM 09:21
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 09:39
Футбол

Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
RT на русском 09:08
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Авто

Названы имена АвтоВАЗа для новых моделей

В 2016 году запатентовано имя Kvest.
Вести.Ru 06:30
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Политика

Лукашенко призвал победить коронавирус красиво

Власти Белоруссии не ослабляют борьбу с вирусными заболеваниями, но решения принимают исходя из ситуации и ресурсов, заявил президент Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:35
Общество

Свободными от коронавируса остаются четыре региона России

Москва, 7 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом не вывялены только в четырех регионах России: на Чукотке, Алтае, в Туве и Ненецком автономном округе, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
REGNUM 03:50
Религия

Благодатный огонь доставят в Москву в канун Пасхи

Газета.Ru 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное