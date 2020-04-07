Наличие СМС пропуска не является обязательным – такое решение приняли власти Приморья, заявил на брифинге заместитель председателя правительства края Сергей Максимчук. Сегодня в Приморье заработал пропускной режим.

Политика Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.

Политика ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

Происшествия Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.

Экономика ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование «Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.

Общество Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.

Политика В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Общество Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

Наука Психологи рассказали, когда не стоит принимать ответственные решения Новое исследование Стэнфордского университета показало, что люди в состоянии стресса теряют способность разрабатывать продуманный план действий, а также испытывают трудности с принятием решений на основе памяти.

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.

Политика Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".