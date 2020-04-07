Коронавирус
Deita.ruВ Приморье отменили смс-пропуска
Наличие СМС пропуска не является обязательным – такое решение приняли власти Приморья, заявил на брифинге заместитель председателя правительства края Сергей Максимчук. Сегодня в Приморье заработал пропускной режим.
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Последние новости про пропуска в Приморье: выход на улицу по SMS пока отменяется
КП - Владивосток00:42
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Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
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