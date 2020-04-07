Коронавирус

Deita.ruDeita.ruВ Приморье отменили смс-пропуска

Наличие СМС пропуска не является обязательным – такое решение приняли власти Приморья, заявил на брифинге заместитель председателя правительства края Сергей Максимчук. Сегодня в Приморье заработал пропускной режим.
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Выходить на улицу приморцам можно без «разрешительного» sms-кода

Восток-Медиа01:20

В Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков

ТАСС02:39

Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков

Интерфакс01:42

В Приморье отложили введение системы смс-пропусков

Российская газета01:41

В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска

РБК02:56

Последние новости про пропуска в Приморье: выход на улицу по SMS пока отменяется

КП - Владивосток00:42

Сделано важное заявление относительно пропускной системы в Приморье

Primpress.ru00:59
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Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о самочувствии Бабкиной

Rambler News Service 06:31
Религия

Патриарх Кирилл призвал неверующих подумать о наступившем кризисе

ПолитРоссия 07:50
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.
REGNUM вчера в 16:46
Политика

ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования

Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 06:07
Происшествия

Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой

Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Общество

Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран

Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Российская газета 06:09
Энергетика

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Украине, четверо пострадали

Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Украине, в результате чего четыре правоохранителя пострадали, сообщили в пресс-службе МВД страны.
РЕН ТВ 05:16
Энергетика

США, Канада и Британия приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля

Москва, 7 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Представители США, Канады, Норвегии, Бразилии и Великобритании приглашены на онлайн-совещание ОПЕК по нефтяному рынку, запланированное на 9 апреля.
REGNUM 08:18
Политика

Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение памятников

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников.
Известия 08:20
Армия и оружие

ВАЖНО: Кто отвечает за ядерный арсенал Британии, пока премьер в реанимации?

Британское правительство отказывается сообщить, кто несёт ответственность за ядерный арсенал Соединённого Королевства, пока премьер-министр Борис Джонсон находится в реанимации с осложнениями, вызванными COVID-19.
Rusvesna.su 08:03
Политика

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Lenta.ru вчера в 11:10
Политика

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv 05:44
Общество

Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье

В Московской области за последние сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусом.
Molnet.ru 04 апреля в 09:40
Общество

Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:28
Наука

Психологи рассказали, когда не стоит принимать ответственные решения

Новое исследование Стэнфордского университета показало, что люди в состоянии стресса теряют способность разрабатывать продуманный план действий, а также испытывают трудности с принятием решений на основе памяти.
Ридус 04:51
Общество

Лукашенко изъявил готовность идти лечить людей с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей, зараженных новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 08:06
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

Интерфакс 04:08
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Политика

Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".
Газета.Ru 07:09
Общество

Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса

Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
РИА Новости 06:11
Армия и оружие

Шойгу заявил об изготовлении установочной партии новых Ту-160

"На Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолетов Ту-160 и изготовлению их установочной партии", - сказал Шойгу.
ТАСС 06:55
Гаджеты

Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей

Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
3DNews 01:18
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

ODDS.ru вчера в 03:17
Наука

Объяснено, как глобальное потепление сдвигает границы лесов

Naked Science 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
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