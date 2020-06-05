с чего всё началось

Как сообщает краевое правительство, с 7 июня все прибывающие в Приморье из неблагополучных по COVID-19 регионов будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу.

В Приморье отменяется двухнедельный карантин для прибывающих в регион

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Происшествия В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения. 7

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Шоу-бизнес Опубликован запрещенный кадр с похорон Юлии Началовой Анна Исаева поделилась с подписчиками редким кадром, который был сделан в день похорон Юлии Началовой 21 марта 2019 года.