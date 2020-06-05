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Эхо МосквыЭхо МосквыВ Приморье отменяется двухнедельный карантин для прибывающих в регион

Как сообщает краевое правительство, с 7 июня все прибывающие в Приморье из неблагополучных по COVID-19 регионов будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу.
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с чего всё началось
«Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу», — говорится
 в сообщении.
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