Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКитай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

По данным властей Приморья, поставки овощей из Китая сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
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Власти Приморья заявили, что проблему поставки овощей из КНР решит диалог санитарных служб

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Китайские овощи на приморской базе «Дружба» почти закончились

Восток-Медиавчера в 22:11
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Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

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Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло Находку

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривалось как один из вариантов достройки "Северного потока-2", вышло из Находки.
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Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках

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Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
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Путин встретится с рабочей группой по Конституции 13 февраля

Владимир Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию 13 февраля.
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Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru.
РИА Новости вчера в 13:16
Армия и оружие

Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео

В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

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Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
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«Учитывая, что суды России имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют сведения, составляющие гостайну», — отметил Лебедев.
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По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
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Тиньков прокомментировал спонсирование Тинькофф-банком РПЛ

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков прокомментировал информацию о спонсировании его банком Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Медбрат одной из больниц в Перми признался, что является автором скандальных публикаций об убийстве пациентов-ветеранов.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Россия решила разместить средства ПВО на базе в Киргизии

Минобороны России намерено разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны.
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