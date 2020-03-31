В Приморском крае выявлены два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. В общей сложности количество заболевших в регионе достигло четырёх человек, говорится в сообщении правительства региона. Как отмечается, заражённые были доставлены в больницу, ситуация находится под контролем.

В Приморье подтвердили два новых случая инфицирования коронавирусом

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