Коронавирус
Московский КомсомолецВ Приморье подтвердили два новых случая инфицирования коронавирусом
В Приморском крае выявлены два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. В общей сложности количество заболевших в регионе достигло четырёх человек, говорится в сообщении правительства региона. Как отмечается, заражённые были доставлены в больницу, ситуация находится под контролем.
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Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:33
Официально. Два новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье
Восток-Медиавчера в 20:41
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Транссибирский арт-фестиваль закрылся в Новосибирске онлайн-концертом
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За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.