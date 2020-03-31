Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Приморье подтвердили два новых случая инфицирования коронавирусом

В Приморском крае выявлены два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. В общей сложности количество заболевших в регионе достигло четырёх человек, говорится в сообщении правительства региона. Как отмечается, заражённые были доставлены в больницу, ситуация находится под контролем.
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В Приморье зафиксировали два новых случая коронавируса

РБКвчера в 22:49

В Приморье выявили два новых случая коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:08

Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье

ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:33

В Приморье появились еще двое заболевших коронавирусом

Российская газетавчера в 21:02

В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

ТАССвчера в 20:56

Официально. Два новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье

Восток-Медиавчера в 20:41

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 21:40
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС вчера в 11:36
Общество

В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером

Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости 02:23
Шоу-бизнес

Винокур опубликовал результат своего теста на коронавирус

Московский Комсомолец вчера в 09:11
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

ГЛАС.RU вчера в 04:33
Происшествия

В Казахстане второй человек умер от коронавируса

Второй пациент в Казахстане скончался от коронавируса, сообщила во вторник руководитель управления общественного здравоохранения столицы республики Сауле Кисикова.
РИА Новости 02:12
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет вчера в 06:15
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Происшествия

Случайно застрелившего вахтовика жителя ЯНАО осудили на год условно

Жителя тундры в Ямало-Ненецком автономном округе, который случайно застрелил вахтовика из ружья, приговорили к одному году лишения свободы условно, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:29
Общество

Евгений Куйвашев ужесточил карантинные меры по борьбе с коронавирусом

Население просят не выходить из дома без необходимости Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 10:30
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Общество

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
КП - Санкт-Петербург вчера в 13:00
Общество

Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены

Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
REGNUM 02:11
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу

RuNews24.ru вчера в 04:06
Общество

В Приамурье автопарк правительства передали медикам и волонтерам

Автопарк правительства Приамурья по поручению губернатора Василия Орлова передан в распоряжение больниц и волонтеров, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:11
Экономика

Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете

Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ; объединяет Wildberries, «М.Видео», Ozon.ru, «Утконос» и др.) предложила на первом этапе протестировать онлайн-торговлю алкоголем только на компаниях, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.
РБК 02:00
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
RT на русском вчера в 20:36
Экономика

«Ведомости»: правительство отложило повышение утилизационного сбора

Минприроды направляло свою концепцию в правительство, но Виктория Абрамченко направила письмо в администрацию президента с просьбой перенести сроки рассмотрения на конец 2020 года, рассказал источник «Ведомостей».
Коммерсантъ 02:14
Наука

В лёгких мышей найдена новая группа иммунных клеток

ToDay News Ufa вчера в 14:36
Авто

Составлен рейтинг настоящих «мужских» и недорогих автомобилей

Эксперты составили рейтинг настоящих «мужских» автомобилей, стоимость которых на вторичном рынке не превышает 500 тыс. рублей.
Профиль вчера в 13:00
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета вчера в 10:02
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК вчера в 15:19
Культура

Транссибирский арт-фестиваль закрылся в Новосибирске онлайн-концертом

Седьмой Транссибирский арт-фестиваль, организованный и возглавляемый скрипачом Вадимом Репиным, закрылся в субботу в Новосибирске онлайн-концертом, в программу которого вошли Cкрипичный концерт Александра Глазунова и Четвертая симфония Сергея Прокофьева, сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Майя Михайлова.
ТАСС 28 марта в 15:36
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости вчера в 00:26
Энергетика

Российский рынок может «залить» европейский бензин

Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
Телеканал 360° вчера в 23:00
Футбол

Алаба отклонил предложение «Баварии» по новому контракту

По информации немецких СМИ, защитник Давид Алаба отклонил предложение "Баварии" по новому контракту.
Soccer.ru 01:53
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс вчера в 01:03
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