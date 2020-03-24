Коронавирус
RT на русскомВ Приморье подтвердили два случая коронавируса
В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщили в региональном правительстве, оба заболевших уже находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.
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Роспотребнадзор рассказал подробности о приморцах, заболевших коронавирусом
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PrimaMedia.ruвчера в 21:45
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