Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Приморье подтвердили два случая коронавируса

В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщили в региональном правительстве, оба заболевших уже находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.
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